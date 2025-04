Moczenie śledzi to konieczność, jeśli kupujesz śledzie solone z beczki lub filety śledziowe z solanki. Sprawdź, jaki jest idealny czas moczenia śledzia, by stał się delikatny i nie był zbyt słony. Oto wszystko, co zechcesz wiedzieć i prawidłowym i awangardowym moczeniu śledzi.

Reklama

Spis treści:

Moczenie śledzi w wodzie, mleku lub wodzie z octem przeprowadza się, by:

pozbyć się ze śledzi nadmiaru soli,

złagodzić smak ryby,

wybielić filety śledziowe.

Moczenie śledzi powoduje, że śledzie stają się zdrowsze, smaczniejsze i delikatniejsze.

Nie wszystkie rodzaje śledzi wymagają moczenia, niektóre śledzie dostępne w sklepach są już przygotowane do spożycia i nie musisz ich moczyć. Nie będziesz moczyć np. gotowych potraw jak śledzie w śmietanie, koreczków śledziowych lub rolmopsów.

Czy śledzie w oleju trzeba moczyć?

Śledzie w oleju w formie filetów śledziowych a'la matias, nie wymagają długiego moczenia. Można opłukać je w bieżącej wodzie albo zamoczyć na kilkanaście minut.

Ile czasu moczyć filety śledziowe?

Filety śledziowe możesz moczyć od 1 do 24 h. Zależy to przede wszystkim od zawartości soli w solance, z której pochodzą filety śledziowe. Czas moczenia śledzi dostosuj do swoich upodobań: im dłużej będziesz moczyć śledzie, tym delikatniejsze filety śledziowe otrzymasz.

Ile czasu moczyć śledzie z beczki?

Solone śledzie z beczki trzeba moczyć najdłużej: ok. 24 godziny. Mocz śledzie z beczki przynajmniej dobę, w tym czasie możliwie często zmieniaj wodę lub mleko, w którym leżakują śledzie.

Ile czasu moczyć śledzie z solanki?

Śledzie z solanki (sprzedawane w formie filetów zanurzonych w wodzie z solą i dodatkami) najlepiej moczyć 2-3 godziny. Gdy połowa czasu moczenia minie, warto wymienić płyn do moczenia śledzi.

Ile czasu moczyć śledzie w mleku?

Czas moczenia śledzi w mleku nie różni się od czasu moczenia śledzi w wodzie lub innym wybranym płynie. Śledzie w mleku mocz od 1 godziny do 24 h. Najdłuższego czasu moczenia w mleku wymagają śledzie z beczki i solanki. Gotowe do spożycia filety można zamoczyć tylko na 1 h.

Ile czasu moczyć śledzie a'la matias z oleju?

Popularne matiasy (choć istnieje różnica pomiędzy śledziem matias a śledź a'la matias) nie wymagają moczenia. Jeśli chcesz je zmoczyć, by złagodzić ich smak, wystarczy 15 minut kąpieli w wodzie lub mleku.

fot. Moczenie śledzi/ Adobe Stock, Ilia Nesolenyi

Odlej śledzie z zalewy, w której były kupione. Opłucz śledzie pod bieżącą wodą. Zamocz śledzie w wybranym płynie (np. mleku lub wodzie z octem) tak, by płyn przykrywał filety. Odczekaj tyle, ile dany typ śledzi wymaga, by pozbyć się nadmiaru soli. W międzyczasie możesz zmienić płyn na nowy. Odcedź śledzie z płynu po moczeniu.

Śledzie możesz moczyć w wodzie, w wodzie z przyprawami, albo w mleku. Niektórzy polecają bardziej awangardowe metody moczenia śledzi: w maślance, w kefirze, a nawet w mleku lub piwie!

Moczenie śledzi w wodzie

Moczenie śledzi w wodzie to bazowa metoda na pozbycie się nadmiaru soli ze śledzia. Moczenie śledzi w wodzie jedynie odbiera ze śledzi sól i część rybnego smaku, ale nie zmienia mocno aromatu śledzia.

Moczenie śledzi w mleku

Moczenie śledzi w mleku, jest najbardziej polecaną metodą moczenia filetów śledziowych. Mocząc śledzie w mleku, pozbywasz się nadmiaru soli, ale także zmiękczasz śledzie i sprawiasz, że ich smak robi się delikatniejszy. Po wymoczeniu filetów śledziowych w mleku mogą ulec one lekkiemu wybieleniu.

Moczenie śledzi w wodzie z octem

Moczenie śledzi w wodzie z octem też spełnia swoje zadanie: pozbywa się soli i zmniejsza intensywność rybnego smaku, ale jednocześnie nadaje śledziom kwasowości. Moczenie śledzi w wodzie z octem można uznać za sposób szybkiego marynowania śledzi. Do wody z octem dodaj przyprawy: gorczycę, liście laurowe, ziele angielskie lub przyprawę korzenną, by dodać im ciekawego smaku.

Moczenie śledzi w piwie i winie

Moczenie śledzi w piwie lub winie to już nie tylko sposób na pozbycie się z nich soli. Do filetów śledziowych przechodzi specyficzny aromat wybranego alkoholu. Śledzie moczone w czerwonym winie nabierają także ciekawej barwy.

Moczenie śledzi w maślance i kefirze

Szukasz sposobu na moczenie śledzi, który spowoduje, że staną się one łagodniejsze w smaku, a jednocześnie nabiorą lekko kwaskowego posmaku. Śledzie wychodzą delikatniejsze, niż pomoczeniu w wodzie z octem, ale można doszukać się w nich kwaśnych aromatów.

Reklama

Czytaj także:

Czy śledzie są zdrowe: kalorie, wartość odżywcza, właściwości. Dlaczego warto je jeść?

Śledź w ciąży może stanowić cenny składnik diety przyszłej mamy. Jaki będzie najlepszy?

Jakie śledzie są najzdrowsze? Ranking TOP 5 najzdrowszych form jedzenia śledzi