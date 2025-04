Tłusty czwartek to dzień prawdziwej kulinarnej rozpusty, ale w głowie wielu osób ciągle tkwi pytanie – ile kalorii ma pączek, którego właśnie zjedliśmy? I ile trzeba będzie ćwiczyć, by go spalić?

Chociaż nie jesteśmy za bezsensownym dołowaniem się tym, jak wiele dziennych zapotrzebowań kalorycznych się pokryło tego dnia (wszak w tłusty czwartek kalorie się nie liczą), przygotowałyśmy małą ściągę, która pomoże ci oszacować kaloryczność zjedzonych pączków.

Spis treści:

Pamiętaj, że podane przez nas wartości są orientacyjne – wszystko zależy od składników, proporcji i oczywiście od wielkości pączka. Nie musisz się jednak martwić, że przez ten jeden dzień w roku całe twoje zdrowe odżywianie trafi szlag. Warto sobie pozwolić chociaż na jeden przysmak!

Pączki z lukrem to ulubiony rodzaj wielu osób, a także najpopularniejszy sposób podania tych słodkości. Jeden pączek waży zazwyczaj około 80 g i dostarcza 350 kcal. Aby go spalić, wystarczy 50 minut wolnego truchtu.

Pączek z nadzieniem z dzikiej róży obsypany cukrem pudrem to zaś około 290 kcal. Spalisz go, jeżdżąc przez 30 minut na rowerze lub rowerku stacjonarnym.

Małe serowe pączki domowej roboty mają zwykle po około 50 kcal. Niech cię to jednak nie zwiedzie – mało kto kończy na jednym takim maluchu. Aby spalić jednego takiego pączka, wystarczy 10-minutowy spacer. Pamiętaj jednak, że im więcej ich zjesz, tym dłuższą trasę musisz zaplanować!

Donut oblany czekoladą lub polukrowany waży około 60 g. Kaloryczność takiego przysmaku waha się w granicach 250-300 kcal – wszystko zależy od polewy oraz posypek, którymi jest ozdobiony. Jednego pączka z dziurką zrekompensujesz sobie, tańcząc przez 35 minut.

Pączek hiszpański, zwany także wiedeńskim, to pączek z ciasta parzonego, najczęściej podawany z lukrem. Wersja bez lukru ma około 230 kcal, wersja z lukrem – do 350 kcal. Ten rodzaj pączka wchłania sporo tłuszczu podczas smażenia, stąd jest nieco bardziej kaloryczny od naszych tradycyjnych polskich pączków. Aby spalić jednego pączka wiedeńskiego musisz chodzić po schodach przez 15-20 minut.

