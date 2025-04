Gotowanie jajek może trwać od 3 do 10 minut. Jajka na miękko gotuje się bardzo krótko od momentu zagotowania wody. Gotowe jajka możesz wykorzystać na kanapki, do sałatek albo przygotować pyszną pastę jajeczną. Jak długo gotować idealne jajka na miękko lub twardo?

Reklama

Spis treści:

Jajka przed włożeniem do garnka trzeba umyć, gdyż na ich skorupce mogą być bakterie salmonelli (z tego też powodu należy dbać to, aby w lodówce nie stykały się z innymi produktami spożywczymi np. serami czy kiełbasą). Skorupki jajka mają również tendencję do chłonięcia obcych zapachów, przez co zmniejszają się ich walory smakowe.

Najpierw zagotuj wodę z odrobiną soli i octu. Dzięki temu łatwiej będzie później obrać ugotowane jajka. Kiedy woda zacznie wrzeć, włóż jajka do rondelka przy pomocy łyżeczki. Ważne, aby się nie potłukły. W internecie możesz dostać specjalne silikonowe foremki do gotowania jajek.

Nawet niewielkie mechaniczne uszkodzenie delikatnej skorupki może sprawić, że jajko pęknie podczas gotowania, a zawarte w nim białko wypłynie.

Czas gotowania jajek liczy się od momentu zagotowania się wody. W zależności od długości gotowania możemy uzyskać efekt jajka na twardo, miękko lub półmiękko. Jajka z uszkodzoną skorupką, ale nie przerwaną błoną podskorupkową również można gotować. Jeśli skorupka jajka pękła, należy zawinąć je w zwilżony papier pergaminowy i w ten sposób gotować.

Jajko na twardo gotuj przez 8 do 10 minut. Pamiętaj, aby nie przekraczać 10 minut - przegotowane nie są smaczne, a dodatkowo mogą mieć bardzo blade żółtko. Jajka, które są ugotowane na twardo, należy wyjąć z gorącej wody i zanurzyć w zimnej. Dzięki temu łatwiej obierzesz je ze skorupki, a także zatrzymasz proces dalszego gotowania.

Dzięki temu wystudzisz je, przez co będziesz mogła ich dotknąć i obrać od razu po ugotowaniu. Ugotowane jajka bez skorupki możesz przechowywać w lodówce ok. 3 dni. Te obrane trzymaj w chłodzie maksymalnie 2 dni.

fot. Ile gotować jajka na twardo/Adobe Stock, HandmadePictures

Jajko na miękko powinno gotować się przez 3 do 4 minut - zależy to w dużej mierze od wielkości jajka. Jeśli wolisz, aby żółtko nie było całkowicie płynne, gotuj je przez 6 minut - będzie ugotowane na półmiękko. Do odmierzania czasu, możesz wykorzystać timer do jajek albo minutnik w telefonie.

Aby uzyskać galaretowatą, delikatną konsystencję białka, nie musisz gotować jajek we wrzątku. Wystarczy włożyć je do zagotowanej wody i poczekać odpowiednią ilość minut (przedłużoną dwukrotnie w stosunku do gotowania we wrzątku np. jajka na miękko - 6 minut).

Możesz także włożyć je do wrzącej wody i gotować na małym ogniu ok. 3-4 minuty. Następnie wyjmij jajka i zanurz na chwilę w zimnej wodzie, aby zatrzymać proces gotowania.

fot. Ile gotować jajka na miękko/Adobe Stock, Pixel-Shot

Serwując jajka na twardo na śniadanie lub kolację, możesz podawać je z wieloma dodatkami w formie sosów oraz warzyw. Możesz także pokroić je w plasterki i ułożyć na kanapce, a następnie dodać kleksiki majonezu. Jajka na twardo są także świetnym dodatkiem do sałatek.

Z czym jeść jajka na twardo:

domowy majonez przyrządzony głównie na żółtkach i dobrym oleju rzepakowym lub słonecznikowym z odrobiną musztardy,

sos aioli, czyli włoska odmiana majonezu przygotowywana na oliwie z oliwek zamiast oleju,

sos holenderski, kremowy i gęsty dodatek na bazie masła, białego wina i żółtek,

mix sałat to idealny dodatek do jajek i baza pysznych sałatek.

Jajko na miękko najlepiej smakuje podane w prosty sposób na stojaku do jajek. Wierzch powinien być odkrojony, a żółtko lekko doprawione solą i pieprzem. Zobacz, co możesz dodać do jajek na miękko, aby urozmaicić smak klasycznego dania na śniadanie.

Pomysły na jajka na miękko:

chrupiące tosty pokrojone w cienkie paseczki mocz w płynnym żółtku z dodatkiem sera lub sosu pomidorowego,

zielone szparagi zawinięte w boczek lub szynkę parmeńską podane z sosem holenderskim,

razem z awokado i serkiem śmietankowym to doskonałe połączenie na grzance z bagietki lub chleba,

jeżeli jesteś na diecie bez laktozy, zamień żółty ser na jajko na miękko, podając pizzę - nie będzie sucha i idealnie połączy resztę składników.

fot. Co do jajek na miękko/Adobe Stock, petrrgoskov

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.04.2021

Reklama

Czytaj także:

W jakiej postaci jajka są najdroższe?

Fit pasta jajeczna

9 mitów o jajkach, w które wszyscy wierzą