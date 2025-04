Niezależnie od tego, czy wybierasz sklepową białą kiełbasę z dobrym składem, czy robisz samodzielnie domową białą kiełbasę, jej właściwe gotowanie jest bardzo ważne, by zapewnić kiełbasie smak i soczystość. Kiełbasę gotuje się ok. 20 minut, ale to niejedyna informacja, jaką musisz mieć, by opanować do perfekcji tę sztukę. Gotowanie białej kiełbasy nieciężko zepsuć: popękana i sucha biała kiełbasa będzie mniej smaczna. Jeśli zależy ci na soczystej i idealnej białej kiełbasie, podążaj za tymi wskazówkami dotyczącymi jej gotowania.

Są 4 główne sposoby na ugotowanie białej kiełbasy.

Gotowanie białej kiełbasy od zimnej wody do wrzątku

Można białą kiełbasę włożyć do zimnej wody i powoli gotować ją przez ok. 15-20 minut na wolnym ogniu. Gotowanie białej kiełbasy tym sposobem może spowodować jednak, że kiełbasa pęknie i będzie sucha.

Gotowanie białej kiełbasy z cyrkulatorem

Profesjonalni kucharze gotują białą kiełbasę za pomocą cyrkulatora, który pozwala na przygotowanie białej kiełbasy bez bezpośredniego kontaktu z wodą, w wyznaczonej temperaturze. To idealny sposób, jednak wymaga zakupu sprzętu, którego ceny rozpoczynają się od 600 zł wzwyż.

Gotowanie surowej białej kiełbasy

Innym sposobem gotowania białej kiełbasy jest parzenie jej w wodzie o temperaturze ok. 80 stopni przez 20 minut. Wymaga to termometru kucharskiego lub niezwykłego wyczucia. Gdy woda będzie zbyt gorąca, trzeba dolać do wrzątku zimnej wody. To jednak najlepszy sposób na gotowanie surowej białej kiełbasy.

Sposób na soczystą białą kiełbasę - parzenie pod przykryciem

Najprostszy sposób na gotowanie (parzenie) białej kiełbasy, to dodanie sparzonej białej kiełbasy do wrzącej wody, wyłączenie gazu, przykrycie garnka i pozostawienie kiełbasy w wodzie na ok. 20 minut. Ta metoda pozwala zachować soki w kiełbasie i powoduje, że nie pęknie. Sprawdza się jednak tylko w przypadku parzonej białej kiełbasy. Kiełbasę surową trzeba gotować dłużej, w wyższej temperaturze.

Czy białą kiełbasę można gotować w żurku?

Białą kiełbasę możesz ugotować w żurku, choć osiągnięcie idealnie soczystej kiełbasy może być tu trudniejsze, ze względu na konieczność gotowania pozostałych składników (np. zakwasu) w wysokiej temperaturze. Najlepiej białą kiełbasę ugotować osobno, a wywar z gotowania wykorzystać do ugotowania żurku. Białą kiełbasę można potem dodać do prawie gotowej zupy.

Idealny czas gotowania białej kiełbasy to ok. 20 minut. W zależności od metody gotowania białej kiełbasy, z której korzystasz, jej grubości i rodzaju, trzeba dostosować czas gotowania do wymagań. Czas gotowania białej kiełbasy w praktyce będzie wynosił od 15 do 30 minut.

Ile gotować białą kiełbasę parzoną?

Biała kiełbasa parzona nadaje się do spożycia nawet bez gotowania (została już sparzona). Tak naprawdę musisz ją więc tylko podgrzać. Najlepiej zrobić to, doprowadzając do wrzenia wodę z przyprawami. Następnie dodaj kiełbasę do wody, przykryj garnek i odstaw na 20 minut. W ten sposób biała kiełbasa parzona gotuje się w coraz zimniejszej temperaturze. Masz pewność, że kiełbasa nie pęknie i soki zostaną zachowane w środku.

Ile gotować białą kiełbasę surową?

Gotowanie białej kiełbasy surowej to tak naprawdę jej parzenie. Jak długo parzyć białą kiełbasę surową? Bardzo ważne, aby surowej białej kiełbasy nie gotować za długo w zbyt wysokiej temperaturze. Surową białą kiełbasę gotuje się ok. 15-20 minut w temperaturze 80 stopni. Możesz zapewnić ją, dolewając zimnej wody do kiełbasy za każdym razem, gdy woda zrobi się zbyt gorąca.

fot. Gotowanie białej kiełbasy/ Adobe Stock, Robert Ruidl

Choć gotowanie białej kiełbasy to z pozoru prosta czynność, możesz popełnić tu wiele błędów.

Gotowanie białej kiełbasy w zbyt wysokiej temperaturze

Zbyt wysoka temperatura gotowania białej kiełbasy powoduje, że wyrób pęka. Smak przechodzi do wywaru i otrzymujesz tak naprawdę smakowitą bazę do zupy, a nie prawdziwie smaczną ugotowaną białą kiełbasę.

Gotowanie białej kiełbasy za długo

Biała kiełbasa gotowana zbyt długo staje się sucha, pęka i jest mniej smaczna, niż biała kiełbasa gotowana dokładnie tyle czasu, ile powinna (ok. 20 minut).

Gotowanie białej kiełbasy po przekłuciu

Jeśli chcesz, by z białej kiełbasy wypłynął częściowo tłuszcz, możesz ją nakłuć lub naciąć. Pamiętaj jednak, że wraz z wyciekającym tłuszczem (i kaloriami) wycieka też sporo smaku. Pęknięta lub nacięta biała kiełbasa może wydać się sucha i mniej smaczna.

Gotowanie białej kiełbasy bez przypraw

Jeśli nie posolisz wody do gotowania białej kiełbasy, część soli ucieknie do roztworu. Wymywanie smaku białej kiełbasy podczas gotowania możesz zapewnić, dodając do niej przyprawy.

Nie gotuj białej kiełbasy w samej wodzie, tracisz okazję, na dodanie do niej sporo smaku. Białą kiełbasę najlepiej gotować w mieszaninie wody z:

łyżeczką soli,

ziarnami pieprzu,

nasionami gorczycy,

ząbkami czosnku,

liściami laurowymi,

zielem angielskim.

Woda po gotowaniu białej kiełbasy może posłużyć ci za bazę do niektórych potraw, np. bulion do żurku wielkanocnego.

