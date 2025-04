Ile co waży? Mąka, cukier, olej - ile to szklanek, łyżek, łyżeczek? Dla przykładu, według kuchennych przeliczników: 1 szklanka mąki pszennej to 130 g, ale już 1 szklanka ryżu to 225 g. Przeliczniki jednostek kuchennych przydadzą się każdemu, kto chociaż od czasu do czasu gotuje.

Kuchenny przelicznik wagi: ile to szklanek?

1 szklanka mąki pszennej - 130 g / 13 dag

1 szklanka mąki ziemniaczanej - 160 g / 16 dag

1 szklanka cukru kryształu - 240 g / 24 dag

1 szklanka cukru pudru - 170 g / 17 dag

1 szklanka bułki tartej - 150 g/ 15 dag

1 szklanka ryżu - 225 g / 22,5 dag

1 szklanka kaszy manny - 190 g / 19 dag

1 szklanka maku - 160 g / 16 dag

1 szklanka oleju - 220 g / 22 dag

1 szklanka mleka - 250 ml

1 szklanka śmietany 30% - 270 g / 27 dag

1 szklanka śmietany 18% - 230 g / 23 dag

Kuchenne przeliczniki na ilewazy.pl

Kuchenny przelicznik wagi: ile to łyżek?

Co możemy zamrozić, ile przechowywać?



Inne przeliczniki miar i wag:

1 jajko (średniej wielkości) = 50 g

5 g drożdży suszonych = 10 g drożdży świeżych

kostka masła ma 200 g, margaryny 250 g, a masło osełka 300 g

1 średni ziemniak - 100 g / 10 dag

1 średni ogórek - 100 g / 10 dag

1 średnia marchewka - 75 g / 7,5 dag

1 średnia cebula - 75 g / 7,5 dag

Kuchenny przelicznik wagi: ile to łyżeczek?

Wybrane objętości płynów podane w łyżkach stołowych

Do przygotowania ciasta najczęściej używany jest sok z cytrusów, który skutecznie aromatyzuje dowolny deser. Sprawdź, ile łyżek stołowych otrzymasz z wyciśniętego owocu:

1 limonka - 2 łyżki

1 cytryna - 3 łyżki

1 pomarańcza -5 łyżek

1 grejpfrut - 12 łyżek

