Marka Tefal wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności i oferuje intuicyjne gotowanie za jednym dotknięciem. Czy możesz wyobrazić sobie gotowanie za pomocą tableta? Tak właśnie działa Cook4me – innowacyjne urządzenie z mnóstwem funkcji. To prawdziwa kuchnia przyszłości!

Cook4me Touch zostało zaprojektowane w taki sposób, by maksymalnie ułatwić przyrządzanie posiłków. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym pozwala maksymalnie skrócić czas gotowania. Co więcej - pomaga gotować zdrowo i pysznie! Cook4me Touch to idealne urządzenie nie tylko dla pasjonatów gotowania, ale także dla początkujących kucharzy.

Urządzenie Cook4me Touch marki Tefal to:

Praktyczność: wysuwany tablet z setkami przepisów do wyboru – znajdziesz na nim przepisy na śniadania, obiady, kolacje i desery, a także ponad 100 przepisów do przygotowania w mniej niż 10 minut!

wysuwany tablet z setkami przepisów do wyboru – znajdziesz na nim przepisy na śniadania, obiady, kolacje i desery, a także ponad 100 przepisów do przygotowania w mniej niż 10 minut! Wygoda: przepisy są proste, a obsługa urządzenia intuicyjna.

przepisy są proste, a obsługa urządzenia intuicyjna. Zdrowie: wszystkie przepisy z Cook4me zapewniają przyrządzanie pełnowartościowych i zbilansowanych posiłków.

wszystkie przepisy z Cook4me zapewniają przyrządzanie pełnowartościowych i zbilansowanych posiłków. Uniwersalność: wewnętrzny garnek ma aż 6 litrów pojemności, co pozwala na przygotowanie zarówno obfitego obiadu dla licznej rodziny lub gości, jak i mniejszego posiłku dla dwojga.

wewnętrzny garnek ma aż 6 litrów pojemności, co pozwala na przygotowanie zarówno obfitego obiadu dla licznej rodziny lub gości, jak i mniejszego posiłku dla dwojga. Oszczędzanie: gotując z Cook4me zużyjesz do 80% mniej energii niż podczas gotowania w tradycyjny sposób!

Aby poznać jeszcze więcej pomysłów na pyszny posiłek, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację na smartfona. Znajdziemy tam ponad 500 przepisów, a ta baza stale jest powiększa. Nie tylko przez przepisy od profesjonalnych kucharzy i influencerów, ale także przez użytkowników cook4me. Aplikacja pozwala również na zapisywanie własnych receptur.

