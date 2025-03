Huba drzewna, znana również jako grzyb nadrzewny, to niezwykły organizm, który od wieków wzbudza zainteresowanie naukowców, zielarzy i miłośników medycyny naturalnej czy ludowej. Ten grzyb, często spotykany na pniach drzew, pełni ważne funkcje w ekosystemie, a także znajduje szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej. Może być też naturalnym środkiem na komary. Zobacz, co warto o niej wiedzieć.

Huba to grzyb nadrzewny należący do podstawczaków. Pasożytuje na drzewach, rozkładając martwe lub osłabione elementy. Może przyjąć różnorodne kształty i formy – od półokrągłych, płaskich owocników po duże, masywne struktury przypominające kopyta. Huba występuje głównie na drzewach liściastych i iglastych, zarówno żywych, jak i martwych.

Istnieje wiele gatunków huby drzewnej, z których niektóre są bardziej znane i szeroko wykorzystywane w medycynie i przemyśle.

Błyskoporek podkorowy (chaga)

Błyskoporek podkorowy, zwany potocznie chagą, to grzyb, który rośnie głównie na brzozach. Ma charakterystyczny wygląd (przypomina kawałek węgla) i jest ceniony w medycynie ludowej, zwłaszcza w Rosji i Skandynawii. Z chagi przygotowuje się napary, które mogą wspomagać odporność i wykazywać działanie antyoksydacyjne.

Lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum), czyli grzyb reishi

Grzyb reishi, nazywany „grzybem nieśmiertelności”, jest od wieków wykorzystywany w medycynie chińskiej. Występuje głównie na dębach, ale także innych drzewach liściastych. Znany jest ze swoich właściwości wspomagających układ odpornościowy, przeciwzapalnych i przeciwutleniająco.

Hubiak Pospolity (Fomes fomentarius)

Hubiak pospolity to jeden z najczęściej spotykanych grzybów nadrzewnych, występuje niemal we wszystkich lasach Europy. Charakteryzuje się dużymi, twardymi owocnikami o szarym zabarwieniu. Od wieków był używany do produkcji hubki, materiału do rozpalania ognia, stąd jego nazwa naukowa.

Pniarek obrzeżony (Fomitopsis pinicola)

Ten gatunek huby rośnie na drzewach iglastych i liściastych, a jego owocnik ma charakterystyczne, wielobarwne obrzeża. Jest jednym z głównych grzybów rozkładających martwe drewno w lasach iglastych. W medycynie ludowej przypisuje mu się właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

fot. Huba drzewna/Adobe Stock, Henryk

Huba drzewna odgrywa niezwykle ważną rolę w ekosystemach leśnych. Jako grzyb saprotroficzny, co oznacza, że przyczynia się do rozkładu martwego drewna, co jest istotnym elementem prawidłowego obiegu materii w przyrodzie. Dzięki hubie następuje dekompozycja drewna, co sprzyja recyklingowi składników odżywczych, a także wpływa na zdrowie drzew, eliminując osłabione i martwe ich fragmenty.

Huby pomagają również kontrolować populację niektórych gatunków drzew, gdyż infekując chore lub osłabione rośliny, przyspieszają ich obumieranie. W ten sposób przyczyniają się do naturalnej selekcji i utrzymania równowagi w ekosystemach leśnych.

Wiele gatunków huby wykazuje działanie prozdrowotne, które od dawna wykorzystywane jest w medycynie naturalnej czy ludowej. Zawierają one liczne substancje bioaktywne, takie jak polisacharydy, triterpenoidy i sterole, które mają działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i wspomagające układ odpornościowy.

Szczególną popularnością cieszą się chaga oraz grzybek reishi. Ten pierwszy może wpierać leczenie stanów zapalnych, a drugi jest znany z pozytywnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy.

Huba drzewna, zwłaszcza te dwa gatunki, jest powszechnie stosowana również w ziołolecznictwie. Napary, ekstrakty i suplementy diety na bazie tych grzybów pomagają wzmocnić organizm, obniżyć ciśnienie, poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego, a także złagodzić objawy przewlekłego stresu. Napary z chagi są również polecane jako naturalny sposób na walkę z wolnymi rodnikami, co spowalnia procesy starzenia.

Niektóre gatunki huby, takie jak hubiak pospolity, wykazują działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. W dawnych czasach wykorzystywano je do leczenia ran i owrzodzeń, a także jako środek antyseptyczny.

Huba po wysuszeniu i podpaleniu tworzy naturalny i skuteczny środek na komary - zapach wydzielany przez paloną hubę jest dla nich nieprzyjemny, dzięki czemu odstrasza je. Dla ludzi jest on wyczuwalny, ale nie drażniący.

Pamiętaj jednak, że stosowanie naturalnych metod leczenia nie zastąpi farmakoterapii czy zabiegów medycznych. Mogą one być stosowane jako suplement diety i pomóc w utrzymaniu zdrowego organizmu, ale nie mogą być stosowane zamiennie do leczenia konwencjonalnego.

fot. Huba drzewna: właściwości lecznicze/Adobe Stock, neskama

