Hamburgery - tego nie wiesz o kotlecie w bułce!

Czy wiesz skąd pochodzi hamburger? Z Ameryki czy może jednak nie... Oto kilka ciekawych faktów o hamburgerach i sprawdzone przepisy na burgery.



Reklama

Hamburger z Ameryki czy z Hamburga?

Powszechnie uważa się, że hamburger to symbol Ameryki. Skąd wziął się hamburger? Historia tego dania sięga... niemieckiego Hamburga. W bardzo krótkim czasie stało się jednym z najczęściej serwowanych posiłków na nowojorskim nadbrzeżu. Po raz pierwszy w amerykańskiej restauracji hamburgera podobnego do dzisiejszego przygotowano w 1838 roku, natomiast pierwsza prasowa wzmianka o "Hamburg steaku" opublikowana została dopiero 50 lat później. Na początku XX wieku nastąpiła prawdziwa hamburgerowa rewolucja, kiedy to garncarz Fletcher, który prowadził bar w Teksasie, zaproponował swoim gościom mielony kotlet na grzance z sałatą, musztardą i majonezem. /fot. Materiały prasowe foodpanda.pl

Ciekawostki o smacznym burgerze:

Przeciętny Amerykanin jada hamburgera trzy razy w tygodniu , co daje łącznie 14 milionów hamburgerów rocznie. Gdyby ustawić je jeden obok drugiego mogłyby okrążyć kulę ziemską aż 32 razy!

, co daje łącznie 14 milionów hamburgerów rocznie. Gdyby ustawić je jeden obok drugiego mogłyby okrążyć kulę ziemską aż 32 razy! Rekordowy hamburger został przyrządzony w 1982 w mieście Rutland, w Północnej Dakocie. Przygotowaniem rekordowego burgera zajmowało się aż 10 000 osób, a sam kotlet ważył aż 1 628 kilogramów .

. Najdroższy burger zostatał sprzedany na aukcji dobroczynnej i kosztował $ 10,000, był doprawiony truflami i płatkami 24-karatowego złota.

Obecnie hamburger jest popularny na całym świecie. Wg danych serwisu foodpanda, dostępnego w 40 krajach, burgery najchętniej zamawiają mieszkańcy Bangladeszu, Węgier i Indonezji. W Polsce od niedawna możemy również zauważyć zwiększone zainteresowanie burgerami i coraz częściej powstają restauracje serwujące specjały kuchni amerykańskiej.

fot. Materiały prasowe foodpanda.pl

Dziś znamy mnóstwo wersji tego popularnego dania, które powstało w oparciu o pierwowzór, jakim był klasyczny hamburger z grillowaną bułką, sałatą, pomidorem, ogórkiem konserwowym, doprawiony majonezem i musztardą, zaproponowany przez Fletchera. Szczególnie popularny jest cheeseburger, którego wielbicielem był sam król rock and roll’a – Elvis Presley.

Przepisy na pyszne hamburgery

Najlepszym sposobem na celebrowanie święta burgera, będzie zjedzenie tego wyśmienitego dania:

Reklama

Światowy Dzień Hamburgera przypada 28 maja!

Na podstawie materiałów prasowych foodpanda.pl