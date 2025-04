Przepisy na halibuta z dodatkiem masła i ziół zachwycą każdego domownika. To jedna z najbardziej lubianych ryb. To gatunek ceniony nie tylko ze względu na swój smak, ale również z powodu właściwości. Przy wysokiej zawartości białka, cechuje się on niskim poziomem tłuszczu - co za tym idzie, to najmniej kaloryczna ryba!

Reklama

Mogą ją więc spożywać nawet te osoby, które są na diecie odchudzającej lub mają problemy z cholesterolem. Halibut nie wymaga skomplikowanego przygotowania. Świetnie smakuje zarówno przyrządzany na grillu, jak i pieczony, smażony lub gotowany.

Spis treści:

Składniki:

500 g halibuta,

kilka gałązek koperku,

1 cytryna,

500 g ziemniaków,

kilka ząbków czosnku,

2 łyżki oleju rzepakowego,

100 g suszonych pomidorów,

1 łyżka masła,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik na 180 stopni Celsjusza. Halibuta natrzyj solą i pieprzem, obłóż koperkiem i plasterkami cytryny. Ziemniaki obierz, pokrój w grubą kostkę, ułóż w natłuszczonym naczyniu do zapiekania. Wstaw do piekarnika 30 minut. Po tym czasie dodaj do ziemniaków pokrojone na plasterki ząbki czosnku, a na wierzch ułóż kawałki halibuta z odrobiną masła. Rybę posyp pokrojonymi suszonymi pomidorami i zapiekaj przez 15 minut.

fot. Adobe Stock

Składniki:

4 filety z halibuta,

500 ml mleka,

1 łyżka masła,

1 jajko,

płatki kukurydziane,

bułka tarta,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Halibuta zalej mlekiem i odstaw na 30 minut. Osusz, oprósz solą, pieprzem, obsyp przyprawą do ryb. Każdy kawałek halibuta maczaj w roztrzepanym jajku, a następnie w tartej bułce wymieszanej z pokruszonymi płatkami kukurydzianymi. Smaż halibuta z obu stron na złoto na rozgrzanym oleju z łyżką masła. Wyjmij, odsącz z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Halibuta podawaj z ryżem i surówką z białej kapusty.

fot. Adobe Stock

Składniki:

4 filety z halibuta,

mąka pszenna,

sok z cytryny,

1 papryczka chili,

świeża kolendra,

kawałek świeżego imbiru,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rybę umyj i osusz na papierowym ręczniku. Oprósz solą, pieprzem i skrop sokiem z cytryny. Kawałki halibuta obtocz w mące. Na patelni podgrzej olej, dodaj drobno posiekaną papryczkę i startym imbirem. Gdy lekko zmiękną, zdejmij je na talerzyk, a na oleju smaż kawałki ryby. Usmażonego halibuta podawaj z podsmażoną papryczką, imbirem i kolendrą.

Reklama

Więcej przepisów na dania z ryb: