Wiosną także warto wybrać się na grzybobranie. Zwykle ilość rosnących w okresie wiosennym gatunków grzybów nie jest duża, ale przy odpowiednich warunkach pogodowych możesz spodziewać się prawdziwego wysypu niektórych z nich.

Boczniaki to ciekawe grzyby, które rosną zimą, jesienią i wiosną. Nie straszne im mrozy i rosną w gromadach, przyczepione do drzew i korzeni. Są saprofitami, a więc żywią się zwykle martwymi szczątkami organicznymi, ale mogą też pasożytować na zdrowych drzewach.

Boczniaki rosną od listopada aż do przełomu maja i czerwca, choć w sklepach i marketach dostępne są w wersji świeżej cały rok (są importowane z innych krajów lub hodowane w warunkach szklarniowych). Można je wykorzystać do jajecznicy, sosów oraz zup, a także np. wegańskich flaczków.

Zobacz też: przepisy na boczniaki

Warto pamiętać, że boczniaki łatwo pomylić z trującym łycznikiem późnym. Ma on zielonkawy kapelusz oraz gęste, lekko żółte blaszki. Boczniak posiada szary kapelusz, czasem lekko przybrązowiony.

fot. Grzyby w maju: boczniaki/Adobe Stock, Rejdan

Twardzioszek przydrożny wygląda dokładnie tak uroczo, jak się nazywa. Czasem określa się go także panienką lub przydróżką. Jest niewielki i ma delikatny, karmelowy kapelusz z rzadko rozstawionymi blaszkami. Najczęściej można spotkać go na polanach, łąkach i ogrodach. Rosną - jak sama nazwa wskazuje - przy drogach i ścieżkach. Najczęściej pojawiają się w większej grupie i układają się w tzw. czarcie kręgi.

Twardzioszki przydrożne są bardzo smaczne i świetnie nadają się do smażenia oraz duszenia. Sprawdzają się w zupach i sosach. To mimo wszystko raczej mało znany grzyb jadalny, który często jest pomijany ze względu na nietypowe miejsce występowania oraz niepozorny wygląd.

fot. Grzyby w maju: twardzioszek przydrożny/Adobe Stock, LFRabanedo

Żółciak siarkowy to bardzo smaczny grzyb jadalny, zaliczany do grupy pasożytów. Może być bardzo szkodliwy dla drzewa, z którego wyrasta. Rośnie podobnie jak boczniak, przyklejając się do kory drzewa. Nie posiada trzonka, za to ma dekoracyjny, lekko pofalowany kapelusz w złotobrązowym kolorze. Pojawiają się od maja aż do września.

Najczęściej można spotkać go na topolach oraz wierzbach, a także na starych dębach. Żółciaki są w pełni jadalne, ale dopiero po obróbce termicznej. Spożyte na surowo może wywołać dolegliwości żołądkowe, a nawet ciężkie objawy zatrucia grzybami. Jednak po umyciu i obgotowaniu staje się bezpieczny, a dodatkowo ma bardzo ciekawy smak.

fot. Jakie grzyby rosną w maju: żółciak siarkowy/Adobe Stock, Jorge Anastacio

W maju można spodziewać się wysypu również borowika cegalstoporego. To pyszny wiosenny grzyb, którego niestety łatwo pomylić z silnie trującym borowikiem szatańskim. Warto szukać go przede wszystkim pod dębami i bukami. Często chowa się pod liśćmi lub wystającymi korzeniami. Uroczy, zamszowy kapelusz u starszych osobników staje się gładkie.

Ten gatunek łatwo poznać po miąższu. Jest on cytrynowożółty, a po przekrojeniu bardzo szybko zmienia barwę na siny lub błękitny. Rośnie od maja do listopada. Świetnie nadaje się do wielu potraw - sprawdza się w formie gotowanej, smażonej, duszonej, a także suszonej.

Zobacz też: jak suszyć grzyby?

Dość trudno odróżnić go od borowika szatańskiego, jednak "trujak" ma dużo bardziej czerwony trzon oraz jaśniejszy kapelusz. Jeśli nie masz pewności, skorzystaj z aplikacji do rozpoznawania grzybów albo zanieś swoje zbiory do sanepidu.

fot. Grzyby w maju: borowik ceglastopory/Adobe Stock, Robert Mertl

Gęśnica posiada charakterystyczny zapach, który wielu osobom nie przypada do gustu. Rośnie już na początku kwietnia, ale największy wysyp przypada na maj i czerwiec. Nazywana jest też gąską majową. Świetnie nadaje się do smażenia oraz gotowania. Jej zapach zmniejsza się w trakcie obróbki termicznej. Warto pamiętać, że gęśnica nie sprawdzi się podczas suszenia.

Mało doświadczeni grzybiarze mogą pomylić gąskę z trującą wieruszką zatokową. Gęśnicy należy szukać przede wszystkim na łąkach i pastwiskach, czasem można także znaleźć te grzyby w ogrodzie. Lubią szczególnie tereny wyżynne i podgórskie, ale chętnie porastają także np. obrzeża lasów.

fot. Grzyby w maju: gęśnica wiosenna/Adobe Stock, am13photo

Smardze to najpopularniejsze grzyby, które rosną w kwietniu, maju i czerwcu, ale mogą pojawić się już na początku marca. Pojawiają się zwykle w większych grupach i dobrze ich szukać w wilgotnych lasach liściastych. Czasem rosną także w parkach miejskich i ogrodach. Niedoświadczeni grzybiarze często je omijają ze względu na ich osobliwy wygląd, przypominający suszoną morelę.

Niektórzy sądzą, że łatwo pomylić go z piestrzenicą kasztanowatą, jednak w rzeczywistości są to grzyby niemal zupełnie inne. Smardze sprawdzają się do smażenia, gotowania i duszenia. Warto jednak pamiętać, że w Polsce smardze są objęte ochroną i nie można ich zbierać, ale ochrona nie obowiązuje w innych krajach, np. w Słowacji.

fot. Grzyby w maju: smardz/Adobe Stock, Zdenka Kryspínová

