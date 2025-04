Podgrzybki, borowiki lub maślaki to jedne z wielu odmian grzybów jadalnych, które cieszą się od lat niezmienną popularnością. Dobrze oczyszczone i osuszone możemy zamarynować w zalewie z octu, podsmażyć na maśle i dodać do zupy lub sosu. Przetwory z koźlaków, kurek lub rydzów idealnie sprawdzą się jako dodatek do dań na święta. Sprawdź nasze porady i przepisy!

Jak suszyć grzyby?

Na początku dokładnie oczyszczamy grzyby. Za pomocą miękkiej szczoteczki wymiatamy resztki piasku i brudu. Nadpleśniałe grzyby wyrzucamy – nie odkrawamy spleśniałej części. Kroimy na drobne kawałki. Układamy na papierze do pieczenia i pozostawiamy niewielkie odstępy między nimi. Rozgrzewamy piekarnik do 150 stopni Celsjusza. Wkładamy grzyby i suszymy przez godzinę, aż wyparuje z nich wilgoć. Za pomocą ręcznika papierowego wycieramy wodę i powtarzamy czynność do skutku. Inną metodą jest przekrojenie grzybów na mniejsze kawałki i nawleczenie na sznurek. Zawieszamy w ciepłym i suchym miejscu.

Jak czyścić grzyby?

Na początku upewniamy się, czy grzyby, które zebraliśmy nie są trujące - dokładnie sprawdzamy w przewodniku lub atlasie grzybów. Porównujemy odmiany jadalne, niejadalne oraz trujące, które mogą być do siebie łudząco podobne. W ten sposób nauczymy najmłodszych, jak bezpiecznie zbierać grzyby.

Grzyby czyścimy za pomocą namoczonego ręcznika papierowego i usuwamy pozostałości piasku i brudu. Obmywamy grzyby pod bieżącą wodą i nie namaczamy. Grzyby dobrze wsiąkają wodę, dlatego też należy jak najszybciej je oczyścić. Usuwamy końcówki grzybów za pomocą nożyka. Obieramy nóżki grzybów dokładnie ścierając pierwszą warstwę skórki.

Jak gotować grzyby?

Grzyby możemy smażyć na maśle lub oliwie z oliwek, aby wydobyć ich naturalną słodycz. Możemy również upiec w piekarniku, obtoczone oliwą z oliwek w temperaturze 190 stopni Celsjusza.

Smażone w głębokim tłuszczu obtoczone jajkiem i bułką tartą są idealnym dodatkiem do obiadu lub jako samodzielne danie.

Doskonale pasują do potraw typu stir-fry pokrojone w paseczki. Marynowane w sosie sojowym nabierają smaku i podkreślają charakter potrawy.

Pokrojone grzyby możemy piec na rozgrzanym grillu. Doprawiamy ulubionymi przyprawami lub wcześniej marynujemy w oliwie, soku z cytryny i rozmarynie. Pieczemy przez 10 minut do zbrązowienia.

Duszone grzyby są doskonałą bazą do przygotowania aromatycznych sosów. Smażone na oliwie z oliwek, uzupełnione śmietaną i masłem doskonale smakują zarówno do drobiu, jak i cielęciny.

Przed podaniem najlepiej upewnić się, czy dzieci nie mają alergii pokarmowej i wykonać testy. Nigdy nie podajemy dań z grzybami, jeżeli nie jesteśmy pewni ich odmiany.

Czy można mrozić grzyby?

Grzyby możemy mrozić po uprzedniej obróbce. Na początku smażymy je na maśle lub dusimy w sosie. Studzimy i przekładamy je do woreczków strunowych lub pojemników do zamrażania. Tak przygotowane grzyby możemy zamrozić i przechowywać przez rok. Dobrym pomysłem jest przełożenie zmiksowanych grzybów do pojemników na lód. Możemy je wykorzystać do przygotowania sosów lub zup.

Risotto z grzybami

Oto składniki na risotto z grzybami:

5 szklanek wywaru warzywnego

oliwa z oliwek

400 g grzybów

3 szalotki

szklanka ryżu Arborio

szklanka białego wina

3 łyżki masła

szczypta soli

szczypta pieprzu

starty parmezan

Jak zrobić risotto z grzybami?

W dużym garnku gotujemy bulion. Na głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek. Dodajemy wcześniej pokrojone grzyby i dusimy przez około 5 minut. Przekładamy na bok. Dodajemy posiekaną cebulę i dolewamy wino. Przesypujemy ryż dusimy na maśle. Cały czas mieszamy. Dolewamy wywar i gotujemy przez 20 minut, aż ryż wchłonie cały płyn. Tak przygotowane risotto podajemy ze startym parmezanem, doprawione solą i pieprzem. Doskonale smakuje z kolendrą lub posiekaną pietruszką.

Zupa grzybowa z suszonych grzybów

Oto składniki na zupę grzybową z suszonych grzybów:

średnia cebula

seler

200 g grzybów

2 łyżki mąki

szklanka wody

szklanka bulionu warzywnego

szczypta soli

szczypta pieprzu

mleko

Jak zrobić zupę grzybową z suszonych grzybów?

Dusimy posiekaną cebulę i seler do miękkości. Grzyby delikatnie zgniatamy i namaczamy w wodzie. Dosypujemy mąkę oraz grzyby. Wlewamy wodę i dusimy całość przez około 10 minut. Wlewamy wywar warzywny oraz doprawiamy sola i pieprzem. Tak przygotowaną zupę z suszonych grzybów zabielamy mlekiem lub gęsta śmietaną. Dodając ziemniaki lub lane kluski urozmaicimy klasyczną zupę.

Pierogi z kapustą i grzybami

Oto składniki na pierogi z kapustą i grzybami:

4 szklanki mąki pszennej

4 łyżki masła

szklanka ciepłej wody

300 g pieczarek

szczypta soli

2 jajka

szczypta pieprzu

100 g kapusty kiszonej

Jak zrobić pierogi z kapustą i grzybami?

Przesypujemy mąkę do dużej miski i dolewamy stopione masło i wodę. Dodajemy jajka i delikatnie ugniatamy całość. W międzyczasie siekamy kapustę kiszoną i grzyby. Następnie rozwałkowujemy ciasto i wykrawamy za pomocą foremki lub szklanki małe krążki. Nadziewamy ciasto na pierogi przygotowanym farszem z kapusty i grzybów. Wrzucamy pierogi do gotującej i osolonej wody na 8 minut od wypłynięcia.Tak przygotowane danie możemy podawać ze skwarkami lub śmietaną – podsmażone lub z wody.

