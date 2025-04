Jaki jest grzyb podobny do kurki? W zasadzie tylko jeden gatunek można przez przypadek zebrać do koszyka, a po zjedzeniu mieć objawy zatrucia pokarmowego - jest to lisówka pomarańczowa. Kurkę, czyli pieprznik jadalny, można także pomylić z innymi odmianami pieprzników, jednak wszystkie one zaliczają się do grupy grzybów jadalnych.

Lisówka pomarańczowa (hygrophoropsis aurantiaca), inaczej fałszywa kurka, to gatunek z rodziny lisówkowatych, wyglądem bardzo przypominający powszechnie występującą kurkę. Określa się go jako niejadalny i lekko trujący. Zjedzony w nadmiarze może wywołać charakterystyczne objawy zatrucia grzybami, takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha, etc.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że praktycznie nie różni się ona od kurki, czyli pieprznika jadalnego (cantharellus cibarius), jednak doświadczeni grzybiarze doskonale wiedzą, że nie wygląda jak kurka i mają świadomość, które grzyby można zebrać do koszyka.

Lisówka ma pomarańczowy, lekko wywinięty do góry kapelusz oraz krótki trzonek w tym samym kolorze. Od spodu posiada cienkie, gęsto ułożone blaszki. Występuje głównie od września do listopada w lasach iglastych i mieszanych.

Można spotkać je pod sosnami, świerkami i jodłami, często rośnie także na drzewach spróchniałych. Zwykle rośnie w grupie, ale można ją znaleźć także jako "samotnego wilka".

fot. Grzyb podobny do kurki: lisówka pomarańczowa/Adobe Stock, Henri Koskinen

Podczas grzybobrania prawdopodobieństwo znalezienia lisówki jest całkiem spora, a o pomyłkę nietrudno. Na szczęście istnieje kilka bardzo skutecznych sposobów na odróżnienie pysznej kurki od niejadalnej lisówki. Przede wszystkim kapelusz i trzon kurki mają inny odcień - trzonek jest wyraźnie jaśniejszy. W przypadku lisówki mają one ten sam kolor.

Warto spojrzeć także na spód kapelusza. Lisówka ma tam gęsto ułożone, w miarę regularne i równe blaszki, lekko rozszerzające się tuż przy brzegu kapelusza. Kurka od spodu ma listewki, które nierównomiernie, na różnych długościach rozwidlają się i układają w kształt litery Y. Blaszki lisówki są też cieńsze.

Różnice widać także w miąższu. Owocnik pieprznika jadalnego jest kruchy i łatwo przełamać go w palcach. Lisówka natomiast ma miąższ miękki, cienki i bardzo elastyczny.

fot. Kurka (po lewej) i lisówka (po prawej): jak odróżnić kurkę od lisówki /Adobe Stock, Victor Koldunov

Lisówka pomarańczowa zaliczana jest do grzybów niejadalnych i słabo trujących, ale objawy występują najczęściej po zjedzeniu większej ilości grzybów. Pojedyncze sztuki mogą wywołać niestrawność, bóle brzucha, ewentualnie krótko trwającą biegunkę. Dzieje się tak, ponieważ lisówka zawiera w sobie arabitol - związek z rodziny alkoholi cukrowych, który może zaburzyć funkcjonowanie układu trawiennego.

Nie zbiera się jej przede wszystkim ze względu na łykowatość i nieprzyjemny, gorzki smak.

Pieprznik jadalny, czyli popularna kurka, jest podobna do swoich braci, czyli pozostałych pieprzników. Są to m.in.:

pieprznik ametystowy,

pieprznik pomarańczowy,

pieprznik trąbkowy,

pieprznik rdzewiejący.

Mogą one się różnić od siebie kształtem kapelusza, rozmiarem listewek (blaszek) czy kolorem. Występują zarówno w lasach liściastych, jak i iglastych. Pomylenie tych grzybów nie skończy się jednak zatruciem, bo w przypadku kurki i wszystkich innych odmian pieprzników nie ma żadnych obaw - wszystkie one są jadalne.

Kurka jest grzybem, który świetnie sprawdza się jako dodatek do jajecznicy. Małe okazy możesz wykorzystywać w całości, większe warto pokroić. Pamiętaj, że jeśli nie masz doświadczenia, nie zbieraj bardzo młodych owocników, bo przypominają kurkę. To wtedy najłatwiej jest się mylić co do tego, jaki okaz jest w koszyku.

