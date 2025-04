Wiecie, dlaczego najbardziej lubię imprezy pod chmurką? Bo tylko wtedy mogę być z moją rodziną i przyjaciółmi naprawdę blisko.

Rozpoczyna się sezon na pikniki, grillowanie, przyjęcia w ogrodzie i biesiady pod gołym niebem. Od kilku lat popularność spotkań na łonie natury rośnie i to nie tylko ze względu na ocieplenie klimatu.

Moja córka ma w tym roku komunię - opowiada Ewa, mama dziewięcioletniej Weroniki. - Postanowiliśmy, że zamówimy catering i zorganizujemy przyjęcie w naszym ogrodzie. Cała rodzina szybko przekonała się do tego pomysłu. Spodobał się w końcu nawet mojemu tacie, który przestał wreszcie straszyć nas deszczem.

Jak poczuć się swobodnie nawet na uroczystej imprezie?

To oczywiste, że ogrodowe przyjęcia podobają się dzieciom, które mogą się wyszaleć na świeżym powietrzu. Dorosłym też służy kontakt z naturą, zwłaszcza w słoneczny dzień. Co jeszcze powoduje, że decydujemy się na spotkania pod chmurką?

Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale uroczysty obiad sprawia, że strasznie się spinam. Te wykrochmalone obrusy, elegancka zastawa, wytworne potrawy... Pewnie, miło od czasu do czasu wspiąć się na wyżyny elegancji. Kiedy jednak sama muszę coś takiego zorganizować, przeżywam ogromny stres. Goście też zachowują się nienaturalnie. Mam wrażenie, że kolejne spotkania rodzinne służą takiej dziwnej licytacji - kto ładniej nakryje stół i poda bardziej wykwintną zupę krem? Jestem już tym zmęczona. Przyjęcie w ogrodzie to zupełnie co innego. Nawet jeśli zamówi się catering i zaserwuje gościom ciekawe, nietypowe potrawy, to już samo otoczenie powoduje, że wszyscy czują się lepiej - uważa Ewa.

W co się ubrać na grilla?

Chyba każda kobieta zna ten problem, kiedy wybiera się w gości. Zakładamy nową sukienkę, do tego biżuteria, makijaż, rajstopy i... no właśnie! Co z butami? Czy zostajemy w szpilkach i odważnie maszerujemy na obcasach po parkiecie teściowej? Czy jednak wybieramy mniejsze zło i zdejmujemy buty, psując cały efekt kreacji, albo co gorsza, zakładamy podsunięte nam kapcie?

fot. serwis prasowy Batida

Piknik w ogrodzie likwiduje ten przerażający dylemat. Odpowiednich stylizacji na taką okazję jest mnóstwo - od koktajlowej sukienki z sandałkami na koturnach po wygodne dżinsy i najmodniejsze ostatnio sportowe buty. Z całą pewnością nikt nie każe nam ich zdjąć!

Po co urządzamy przyjęcia?

Według Ewy najważniejsza zaleta przyjęcia w ogrodzie polega na tym, że pozwala na swobodne rozmowy, spotkania i budowanie prawdziwych relacji.

Na majówkę wybieram się do siostry, która urządza grilla w ogródku - opowiada Ewa. - Już nie mogę się doczekać. To zupełnie co innego niż siedzenie przy obiedzie na wyznaczonym miejscu, kiedy żeby zabrać głos, musisz przekrzyczeć najbardziej gadatliwą ciotkę, a ulubiony kuzyn zajął miejsce akurat przy drugim końcu stołu. Spotkania na świeżym powietrzu w naturalny sposób sprzyjają spontanicznym rozmowom, kontaktom, lepszemu poznawaniu się, po prostu - podtrzymywaniu więzi między bliskimi sobie ludźmi. Bo przecież po to to wszystko robimy, prawda?

A co z jedzeniem?

Przyjęcie w ogrodzie wcale nie oznacza, że jesteśmy skazani na samodzielne grillowanie kiełbasek. Wystarczy zamówić catering z Batidy, która organizuje najróżniejsze imprezy - od skromnych, rodzinnych pikników po wielkie eventy firmowe.

