Moda na spędzanie weekendów na świeżym powietrzu i wspólne biesiadowanie, przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Amerykański grill i polskie jedzenie, co może przynieść ta kombinacja…

Podróże kulinarne

Grillowanie tradycyjnej kiełbaski już nie jest wystarczające. Teraz, na naszym grillu obecne są różnego rodzaju mięsa, przyrządzane w rozmaity sposób - w marynatach, czy okraszane warzywami. Nasze rodzinne grillowanie możemy urozmaicić nie tylko potrawami typowo mięsnymi. Idealnym produktem na grilla, który przygotowany jest z ziemniaków jest kiszka ziemniaczana. Wywodzi się ona z Polski północno-wschodniej. W swojej ofercie, ten tradycyjny produkt mają Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka”.

Przysmak regionalny na wyciągnięcie ręki

Kiszka ziemniaczana to bardzo popularna potrawa w Polsce północno-wschodniej. Jedzą ją ze smakiem prawie wszyscy. Jest to potrawa ze startych ziemniaków z dodatkiem podsmażanego boczku i przypraw. Tak przygotowany produkt nadziewany jest w cienkie jelita wieprzowe. Gotowa kiszka ziemniaczana jest doskonała na grilla, świetnie także się sprawdza usmażona na patelni. Podczas pieczenia lub grillowania kiszkę powinno się nakłuć za pomocą widelca, czy wykałaczki co zapobiega pękaniu jelit. Aby nasza kiszka świetnie prezentowała się na grillowym stole, w połowie pieczenia należy produkt odwrócić, aby zarumienił się z obu stron. Jeżeli tak przygotujemy kiszkę ziemniaczaną możemy mieć pewność, że osoby zajadające się tradycyjną kiełbasą, czy karkówką będą z zazdrością spoglądać na nasze danie. Należy zwrócić uwagę, że kiszka z racji swojej prostoty, nie lubi nadmiaru przypraw, które mogłyby zdominować jej oryginalny smak. Dlatego, do jej przygotowania używa się jedynie soli, pieprzu i majeranku. Można ją podać z przysmażoną na złoto cebulką. Kiszka ziemniaczana z oferty Pekpolu, to propozycja dla tych, którzy tegoroczny sezon grillowy nie chcą spędzić w ten sam sposób.

foto: Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka”