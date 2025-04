1. Jakie gatunki mięsa najbardziej nadają się do grillowania?

Na grilla możemy położyć każde mięso. Ważne, by było świeże, a nie mrożone. Jednak najlepiej sprawdzają się takie mięsa, które mają przerosty tłuszczu o tak zwanej marmurkowatej strukturze: wieprzowina, jagnięcina, wołowina. Podczas grillowania tłuszcz powoli się roztapia, powodując, że mięso staje się delikatne i kruche. Jednak należy pamiętać, że choć tłuste może być smaczne, to jednak niekoniecznie jest zdrowe. Trzeba też uważać, aby ten wytapiający się tłuszcz nie trafiał bezpośrednio na żar grilla, bo paląc się, okopca mięso niepożądanymi związkami. Alternatywą dla tych tłustych mięs może być zarówno kurczak, jak i ryba – ich smak zależy od odpowiedniej marynaty i sposobu grillowania.

2. Jak przygotować mięso do przyrządzenia go na grillu?

To zależy od gatunku mięsa. Tłuste, ciężkie mięsa wymagają intensywnych przypraw, które nadadzą im smak, ale są też korzystne dla naszego trawienia. Wiele gatunków mięsa lubi dodatkowo odrobinę kwaśnego środowiska – tu sprawdzą się sok z cytryny, musztarda, ocet balsamiczny, jogurt czy nawet czerwone wino. Taka marynata może spowodować, że struktura mięsa będzie nieco kruchsza, rozluźni się, co w efekcie końcowym przekłada się na jego lepszy smak i konsystencję.

Wieprzowinę polecam marynować w musztardzie, ziołach, czosnku. Natomiast jagnięcinę warto skropić odrobiną balsamicznego octu, by nadać jej nieco śródziemnomorskiego smaku, lub oprószyć kuminem i kolendrą, co sprawi, że nabierze nieco orientalnego charakteru. Natomiast do kurczaka warto dodać jogurt naturalny z cytryną i ziołami oraz trochę świeżego tymianku, co nada temu mięsu lekkiego świeżego smaku. W przypadku dziczyzny polecam zanurzać ją w czerwonym winie i dobierać takie przyprawy, aby kojarzyły się z lasem, np. jałowiec, rozmaryn. Dobrym pomysłem jest też łączyć te mięsa z suszonymi słodkawymi owocami.

Natomiast, przygotowując rybę, należy przyrządzić delikatną marynatę – czasem wystarczy tylko skórka z cytryny, natka pietruszki, szczypta soli, tak, aby smak marynaty nie zagłuszył smaku delikatnej ryby.

Mówiąc o marynatach do mięsa na grilla, muszę przestrzec wszystkich przed peklowaniem mięsa w saletrze lub soli peklującej – choć mięso staje się delikatne i kruche, to jednak jest to bardzo niezdrowe.

3. Jak grube powinny być płaty mięsa, by się dobrze upiekły na grillu?

To jest uzależnione od gatunku mięsa. Wołowina, jagnięcina czy nawet dziczyzna powinny mieć od 2 do 4 cm grubości. Wtedy steki pozostają soczyste, a nawet lekko krwiste – to zależy od naszych upodobań. Natomiast wieprzowina nie powinna być grubsza niż 1,5 cm, bo to mięso powinno być dobrze wysmażone. Podobnie jest z kurczakiem.



Krewetki grillowane na pergaminie

4. Jakie dodatki smakują do mięs grillowanych?

Polecam grillowane warzywa czy pieczone ziemniaki, ale równie dobrze pasują różne sałatki podawane oddzielnie, np. sałatka grecka lub nawet zwykłe liście sałaty z pomidorami, skropione dresingiem śródziemnomorskim czy sosem sałatkowym francuskim. Nie polecam do dań grillowanych sałatek z ciężkimi sosami. Innym rozwiązaniem jest podawanie kiszonych warzyw – one również wspaniale pasują do grillowanego mięsa. Dobrym pomysłem może być również delikatne grillowanie serów, np. oscypka czy fety, ale takie połączenia, acz smaczne, bywają zbyt obfite.

5. Jaką kiełbasę wybrać do grillowania?

To zależy od zasobności naszego portfela… Polecam białą kiełbasę, bo ma ciekawy smak, lub kiełbasy z papryką, np. węgierskie lub hiszpańskie chorizo. Ale ta zwykła polska kiełbasa też ma swój urok. Przy jej wyborze powinniśmy kierować się strukturą farszu – dobrze, jak kiełbasa ma duże kawałki mięsa w sobie. Może być też doprawiona czosnkiem czy majerankiem. Starajmy się unikać podsuszanych kiełbas – nie smakują z grilla najlepiej. Dobrze smakuje natomiast kaszanka z cebulką zawinięta w folię aluminiową – to prosta polska potrawa.

6. Z jakich składników skomponować najlepsze na grilla szaszłyki?

Idealna jest wieprzowa szynka czy karkówka, ale polecam też szaszłyki z jagnięciny czy wołowiny. Przygotowując szaszłyki, starajmy się, aby były kolorowe, z kawałkami warzyw. Znakomicie pasują cukinia, czerwona cebula, bakłażan czy kolorowa papryka. Dodatkowo między kawałkami mięsa warto umieścić grubsze kawałki wędzonego boczku.

7. Jak należy grillować ryby?

Ryby możemy piec bezpośrednio na grillu, ale często problemem bywa ich przekręcanie, gdyż delikatne mięso przywiera do grilla. Rozwiązaniem jest zamykanie ryb w specjalnych siatkach stalowych – łatwo je wtedy przekręcać, a po zdjęciu z grilla udaje się zachować ich pierwotny kształt.

Rybę można zawinąć w liść bananowca, dodając do niej kilka listków kolendry, trawy cytrynowej lub limonki – uzyskamy zaskakujący efekt smakowy. Jeśli nie możemy zaopatrzyć się w takowe liście, spróbujmy użyć liści chrzanu.

Rybę należy wtedy zawinąć w kilka warstw takich liści, dodając do środka czosnek, korzeń chrzanu, kilka kropel cytryny, świeży koper. Tak przygotowana ryba będzie równie wykwintna jak ta w liściach bananowca.

Możemy też posłużyć się folią albuminową, marynując rybę w podobny sposób. Dodatkowo tuż przed podaniem warto rybę polać kilkoma kroplami oliwy z oliwek.



Łosoś z grilla na warzywach

8. O czym nie można zapomnieć, przygotowując grilla?

Nie należy używać sztucznych podpałek, bo nadają one potrawom nieprzyjemny smak. Trzeba również pamiętać, aby nasze produkty nie leżały zbyt długo na dworze, szczególnie gdy jest ciepło.

Mieszkańcy innych krajów też grillują, ale czasem przyrządzają w ten sposób zupełnie inne potrawy – owoce morza i warzywa. Które z nich nadają się do grillowania?

Idealne są przegrzebki, krewetki czy ośmiornica – wystarczy je skropić cytryną lub obtoczyć w posiekanym czosnku. Nie należy ich grillować zbyt długo, bo robią się twarde lub gumowate.

Mówiąc o warzywach, do grillowania wspaniale nadają się bakłażan, cukinia, pomidory, kukurydza. Bakłażan i cukinię można też pokroić w cienkie plastry i zawinąć w nie np. kawałki mozzarelli czy sera feta – tak grillowane warzywa nabierają zupełnie innego smaku.

9. Amerykanie na ruszcie przyrządzają kukurydzę. Jak to się robi?

Jest na to kilka sposobów. Można ją zawinąć w folię aluminiową, wcześniej polewając odrobiną oliwy, i grillować po kilka minut z każdej strony. Innym pomysłem jest wcześniejsze obgotowanie kukurydzy w mleku czy nawet w wodzie. Tak przygotowaną grilluje się zaledwie po kilka sekund z każdej strony, a na koniec polewa się ją po wierzchu oliwą i gotowe!

10. Czy można grillować owoce? Jakie?

Jak najbardziej! Ananas, banan, mango, papaja czy jabłko to idealne owoce na grillowany deser. Można je zamarynować dodatkowo w odrobinie soku z cytryny i listkach mięty, bazylii czy melisy. Mogą być grillowane w formie szaszłyków czy pieczone w skórze, jak banan czy jabłko. Owoce są też idealnym dodatkiem do mięsa, ryb czy grillowanych serów.

