Czas grillowania mięsa zależy przede wszystkim od jego gatunku, wielkości porcji i tego, na jakim grillu go przygotowujemy (pamiętaj, że na rynku są także dostępne do kupienia grille z zamykaną pokrywą, które sprawiają, że na ruszcie panuje wyrównana, stała temperatura).

Nie bez znaczenia jest także sposób przygotowania dania na grilla (nacinanie mięsa, naczynie do pieczenia czy miejsce na palenisku). Niektóre mięsa, na przykład wieprzowinę czy drób, możemy piec w aluminiowym worku – w ten sposób na pewno szybciej „dojdą”.

Mięso pieczone za krótko będzie surowe, za długo zaś – suche i niesmaczne, a przy tym ciężkostrawne i ubogie w wartości odżywcze. Jak więc odpowiednio je grillować?

Ile czasu grillować mięso?



Pamiętajmy, że pilnowanie czasu pieczenia jest istotne nie tylko ze względu na to, aby mięso się upiekło i nie było surowe, ale też dlatego, że grillowane zbyt długo, stanie się suche i łykowate.

Na grillu najczęściej przygotowujemy kurczaka i wieprzowinę. Na średnio rozgrzanym grillu pieczenie powinno trwać mniej więcej tyle, ile podajemy w tabeli.

Ile czasu i jak grillować karkówkę?

Wieprzowinę także możemy zamarynować, ale w jej przypadku dużo zależy od części mięsa, którą planujemy wrzucić na ruszt. Zasada ogólna, o której warto pamiętać, brzmi: nie grillujmy wieprzowiny w temperaturze przekraczającej 75 stopni, ponieważ wtedy mięso przypala się z wierzchu.

Karkówkę dobrze jest grillować pod przykryciem, aby utrzymywać stałą temperaturę na całej jej powierzchni - co pozwoli uniknąć przypalenia. Pamiętaj, by kilka godzin wcześniej przygotować odpowiednią marynatę do karkówki. Plaster mięsa powinien mieć mniej więcej 1 cm grubości. Należy go grillować 5-6 minut z każdej strony.

Ile czasu i jak grillować kurczaka?​

Kurczak będzie najlepiej smakował w marynacie w foliowym worku – w ten sposób szybciej się upiecze, nie będzie też suchy i łykowaty. Tak przygotowanego kurczaka grillujemy do czasu, aż będzie miękki, a marynata stanie się klarowna.

Jeśli zdecydujemy się zaś na tradycyjne grillowanie skrzydełek, na czas pieczenia powinniśmy przeznaczyć około pół godziny, mięso bez kości natomiast – np. pierś – 6 do 8 minut.

Z czym podawać mięso z grilla?



Obowiązkowym dodatkiem do (najczęściej) tłustych i ciężkostrawnych dań z grilla powinna być sałatka. Sałatka na grilla może być przygotowana ze wszystkich sezonowych warzyw i owoców, na jakie tylko masz ochotę. Mięsne dania nie obejdą się też bez pysznych sosów - czosnkowego, pomidorowego czy klasycznej musztardy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.06.2016 r.

