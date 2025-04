Grillowane warzywa to coraz częściej podstawowe danie lub pyszny dodatek do mięs podczas wiosennego grillowania. Ich smak idealnie dopełnia majówkę oraz letnie spotkania ze znajomymi na świeżym powietrzu. To także świetny pomysł na przygotowanie lekkostrawnego grilla. Zobacz, jak grillować warzywa, aby były chrupiące i soczyste jednocześnie.

Warzywa przed wrzuceniem na ruszt należy odpowiednio przygotować. Musisz je umyć, a potem bardzo dokładnie osuszyć. Jeśli nie chcesz, aby były zbyt miękkie i soczyste, możesz oprószyć je solą i pozostawić na ok. 20-30 minut, a potem dokładnie odsączyć. Pamiętaj także, aby dobrze wyczyścić grill, zwłaszcza przed pierwszym użyciem po zimie.

Z reguły nie grillujemy warzyw w całości, wyjątkiem są kolby kukurydzy i drobne warzywa. Najczęściej wystarczy przekrojenie na pół, cukinie lub bakłażany warto pokroić na grube plastry, tak, żeby były mniej więcej równe. Sprawdzi się także krojenie w półksiężyce oraz ćwiartki. Warzywa, które tracą swoją objętość po obróbce cieplnej, warto kroić grubiej.

Warzywa mogą mieć różny czas grillowania, w zależności od ich miękkości oraz zawartości wody. Czas grillowania warzyw z każdej strony (w minutach), to w przybliżeniu:

bakłażany 5-8

pieczarki 6-12

koper włoski 12-15

ziemniaki 10-12

czosnek 8-10

dyniowate 5-7

pory 12-15

papryka 6-8

radicchio 6-8

szparagi 8-10

pomidory 6-8

cukinia 4-8

Jeśli chodzi o marynatę, możesz przygotować coś specjalnego albo wykorzystać mieszankę przypraw do grilla, w której marynuje się mięso. Możesz także zupełnie zrezygnować z marynaty i jedynie posypać warzywa solą, pieprzem i odrobiną ulubionych przypraw.

Do przygotowania ciekawej marynaty sprawdzi się przede wszystkim oliwa z oliwek, sok z cytryny oraz przyprawy, takie jak zioła prowansalskie, majeranek, pieprz cayenne albo tymianek połączony z rozmarynem. Możesz także przygotować marynatę na bazie miodu i musztardy - po ugrillowaniu warzywa pokryją się błyszczącą, chrupiącą skórką.

Jeśli nie masz grilla ogrodowego albo nie możesz pozwolić sobie na jego użycie, możesz wykorzystać piekarnik. Wystarczy, że na kratce położysz nakłutą widelcem folię aluminiową, a następnie ułożysz na niej przyprawione lub zamarynowane warzywa.

Tak przygotowaną kratkę włóż do piekarnika nagrzanego na 200 stopni z termoobiegiem i "grilluj" przez ok. 10-15 minut. Dobrą alternatywą jest także zakup grilla elektrycznego lub urządzenia do raclette.

Warzywa możesz także przygotować na specjalnej patelni grillowej. Nie wymaga ona używania tłuszczu, a specjalne wyżłobienia imitują grillowanie. Wystarczy tylko kilka minut z każdej strony, aby przygotować pyszny warzywny dodatek do potraw - nie tylko grillowych, ale także na obiad czy kolację.

Na zwykłej patelni będzie ci trudno przygotować warzywa, których smak będzie imitował potrawy z grilla. W takim wypadku lepiej będzie skorzystać z piekarnika albo zainwestować w grill elektryczny (jeśli chętnie i często sięgasz po grillowane potrawy).

