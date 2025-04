Co można grillować?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: prawie wszystko! W Polsce zwykle jednak wrzucamy na ruszt co roku to samo: kiełbaski, kaszankę i karkówkę. Warto jednak sięgnąć też po warzywa (cukinię, bakłażana czy szparagi), owoce morza (świetnie sprawdzą się krewetki) oraz ryby (polecamy grillować je w specjalnych, zamykanych szczypcach, które ułatwiają przekręcanie ryby na drugą stronę!).

Reklama

Jeśli szukacie inspiracji na grilla, być może zainspirują was poniższe fotografie z Instagrama!

1. Wołowina z warzywami

2. Ryby - najlepsze będą pieczone w specjalnych kleszczach do grillowania

3. Krewetki ze szparagami

4. Szaszłyki krewetkowe

5. Kolorowe szaszłyki z kurczakiem i warzywami

6. Kukurydza

7. Grillowany bakłażan