Grejpfrut wywodzący się z rejonów Morza Karaibskiego to niskokaloryczny owoc, który występuje w różnych odmianach – różowy, czerwony, biały oraz „sweetie”. Ten ostatni cechuje najsłodszy miąższ, wykorzystywany do drinków i smoothie. Dodany do sałatek oraz nalewek wzmacnia smak i cytrusowy aromat. Sprawdź nasze przepisy na dania z grejpfrutem!

Grejpfrut na odchudzanie

Grejpfrut bogaty w błonnik pokarmowy pozwala na dłuższe uczucie sytości po zjedzeniu. Sok z grejpfruta wypity na czczo sprawia, że rzadziej sięgamy po słodkie i słone przekąski. Jedna porcja zawiera jedynie 53 kalorie i aż 2 gramy błonnika. Doskonałym pomysłem jest, aby wprowadzić grejpfrut na stałe do diety w postaci dodatku do deserów, sałatek oraz obiadu. Dodatkowo przyspiesza przemianę materii oraz regulują pracę żołądka. Zastosowany podczas diety redukcyjnej lub oczyszczającej oczyszcza organizm z toksyn, co pozwala szybciej spalić tkankę tłuszczową.

Sałatka z grejpfrutem: przepis

Oto składniki na sałatkę z grejpfrutem:

grejpfrut czerwony

łyżka oliwy z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta cukru

sałata rzymska

pół kostki fety

garść orzechów włoskich

Jak zrobić sałatkę z grejpfrutem?

Grejpfrut obieramy dokładnie ze skórki oraz białych membranek. Pozostały sok z oddzielania poszczególnych cząstek wykorzystujemy do dressingu. W szklance łączymy oliwę z oliwek, sól, pieprz i cukier i wszystko mieszamy. Sałatę myjemy pod bieżącą wodą i odrywamy liście. Fetę kroimy na mniejsze kwadratowe kawałki i odstawiamy na bok do odsączenia. Orzechy włoskie podprażamy na rozgrzanej, suchej patelni do zbrązowienia. Następnie kruszymy i przekładamy do reszty składników. Wszystko polewamy wcześniej przygotowanym dressingiem.

Grejpfrutówka: przepis

Oto składniki na grejpfrutówkę:

250 ml soku z grejpfruta

40 ml wódki

świeża mięta

Jak zrobić grejpfrutówkę?

Miętę płuczemy pod bieżącą wodą i ucieramy na dnie naczynia tak, aby puściła sok. Wyciskamy sok z 3 grejpfrutów za pomocą wyciskarki do cytrusów. Przelewamy do szklanki z miętą. Dodajemy wódkę i dokładnie mieszamy. Do tak przygotowanej grejpfrutówki dorzucamy kostki lodu i schładzamy szklankę przed podaniem. Idealnie sprawdza się podczas letnich upałów.

