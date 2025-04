gotowanie makaronu

Fot. Fotolia

Idealnie ugotowany makaron to makaron al dente – miękki na zewnątrz i jędrny w środku. Najłatwiej na sposób al dente ugotować makaron z pszenicy durum – podczas gotowania nie traci zbyt wiele skrobi.

Oto 4 wskazówki dotyczące gotowania makaronu:

1. Wodę osól po zagotowaniu

Jeśli zdarzyło Ci się solić wodę przed jej zagotowaniem, to duży błąd! Sól należy dodać zaraz po osiągnięciu temperatury wrzenia. Dlaczego? Ponieważ osolona przedwcześnie woda wpływa na czas gotowania makaronu. A co z ilością? Włosi mają prostą zasadę: „siedem – sto – tysiąc”, czyli 7 g soli na 100 g makaronu i 1000 ml wody.

Sól zmniejsza również „ucieczkę” składników mineralnych z gotowanych produktów.

2. Gotuj makaron w dużej ilości wody

Pierwszym etapem gotowania makaronu jest odpowiednia ilość wody. Makaron podczas gotowania wchłania ją i nawet trzykrotnie zwiększa swoją objętość. Odpowiednia ilość płynu to 1 litr na każde 100 g suchego produktu. Należy tego ściśle przestrzegać, jeśli chcemy, aby przygotowana przez nas pasta była dobrej jakości.

3. Nie polewaj makaronu wodą ani oliwą

Natychmiast po ugotowaniu makaron powinien być odsączony w dużym durszlaku. Absolutnie nie powinniśmy przelewać go wodą, a do gotowania dodawać oliwy! Dlaczego? Woda spłukuje skrobię, a oliwa osadza się na powierzchni pasty, co uniemożliwia odpowiednie połączenie się z sosem.

Dobrej jakości, tradycyjny makaron włoski składa się tylko z wody i pszenicy durum. Ta ostatnia zawiera mniejszą ilość wspomnianej skrobi, co powoduje, że pasta dużo trudniej się rozgotowuje i nie skleja się!

4. Wymieszaj makaron z sosem od razu po ugotowaniu

Trzeba pamiętać, że makaron po odsączeniu dalej podlega procesowi gotowania, trzeba go więc ściągnąć z ognia w odpowiednim momencie i jak najszybciej połączyć z sosem. Odpowiednia ilość sosu to taka, która lekko pokrywa powierzchnię pasty.

"Im makaron cieńszy, tym sos powinien być lżejszy. Jeśli makaron jest większy i grubszy, świetnie nada się do zapiekania" – mówi Marta Martys, Marketing Manager marki Barilla.

