Jej nazwa związana jest z jej charakterystycznym gorzkim smakiem, który zawdzięcza synapinie - związkowi zawartemu w nasionach. Znane są różne gatunki gorczycy - gorczyca biała, czarna, oraz występująca w Indiach - gorczyca sarepska. Nasiona gorczycy sarepskiej po rozgryzieniu mają nieco gorzkawy, a potem palący smak i swoisty aromat. Nasiona gorczycy białej - na początku smak słodkawo-mdły, później lekko palący. Gorczyca czarna zaś ma nasiona o ostrym smaku. W przeciwieństwie do innych przypraw, są one właściwie bez zapachu.

Do gotowania zawsze dodajemy ją pod koniec. Niewątpliwie używanie gorczycy do produkcji musztard jest najbardziej znanym zastosowaniem tej przyprawy. Nie wolno jednak zapominać, że nasiona gorczycy czarnej jak również i białej stosowane są do przyprawiania marynat, wędlin, maseł ziołowych, majonezów, surówek. Świetnie nadają się również do kwaszonych i konserwowanych ogórków i innych warzyw z octem.

Czy wiecie, że...

- olejek gorczyczny działa żółciopędnie, ułatwiając trawienie pokarmów, ma również właściwości antybakteryjne oraz obniża ciśnienie krwi;

- olejek lotny tej rośliny jest podstawowym surowcem farmakologicznym: służy do sporządzania plastrów łagodzących bóle reumatyczne i przeziębienia;

- nasiona, spożyte w większych dawkach, zwłaszcza tej czarnej, mogą uszkodzić nerki i drogi moczowe powodując krwiomocz i białkomocz, a u kobiet silne przekrwienie macicy, zaś w przypadku ciąży nawet poronienie, w końcu porażenie ośrodkowego układu nerwowego.