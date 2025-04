Spiżarnia kojarzy się nam z osobnym, sporym pomieszczeniem na zapleczu kuchni, w którym przechowywane są przetwory i inne wiktuały. W obszernym domu bez trudu da się taką zaprojektować. Będzie nie do przecenienia!

Ale i w małym wnętrzu, gdy dobrze pomyślisz, na pewno znajdziesz kąt na spiżarnię w wersji mini, przynajmniej na kilka półek. Oto trzy różne pomysły.

Gdzie urządzić spiżarnię: w piwnicy

Nasze piwnice w blokach to często rupieciarnie. Wyrzuć niepotrzebne rzeczy i zrób tu spiżarnię. Zleć fachowcowi lub poproś męża, aby wylał beton na podłogę i pomalował ściany.

Jeśli masz więcej pieniędzy, możesz jeszcze taką podłogę pokryć farbą do betonu (50 zł/l) lub wyłożyć tanimi płytkami (20 zł/m kw.).

Powieś na ścianach półki (supermarkety budowlane, 10–30 zł/m) grubości 1,5–2 cm. Ponieważ słoiki bywają ciężkie, wsporniki powinny być co ok. 50 cm. Do większej piwnicy warto zlecić wykonanie zabudowy firmie oferującej szafy wnękowe lub zabudowy kuchni (ok. 2 tys. zł).

Gdzie urządzić spiżarnię: w kuchni

Dobrym pomysłem jest takie zaprojektowanie zabudowy kuchennej, aby wysoka lodówka znajdowała się w odległości minimum 60 cm od przeciwległej ściany.

Wówczas powstanie rodzaj wnęki, którą można zabudować półkami o głębokości prawie takiej jak głębokość lodówki. Półki mogą być odkryte (ładnie to wygląda w kuchni w stylu rustykalnym), zamknięte drzwiami jak szafki lub przesłonięte żaluzją.

Rozplanuj dobrze odległość między półkami, aby racjonalnie wykorzystać przestrzeń. Słoiki z przetworami i butelki z nalewkami mają bowiem różne wysokości. Dobrze, gdy na półce znajdzie się miejsce na koszyki i pudła.

Gdzie urządzić spiżarnię: pod schodami

Ta część domowej przestrzeni w domu z poddaszem lub w mieszkaniu dwupoziomowym jest niesłusznie lekceważona. Zrób we wnęce pod schodami półki lub szuflady na łatwo wysuwanych prowadnicach i wykorzystaj jako spiżarnię.

Tańsze i łatwiejsze w montażu są półki. Jeśli zamkniesz taką spiżarnię drzwiczkami (stolarz zrobi je na wymiar), wtedy będzie tam chłodniej. Możesz przechowywać kiszonki i jabłka.

Nasza rada

W spiżarni w większej piwnicy warto mieć także lodówkę lub zamrażarkę. W bloku potrzeby jest jednak wtedy indywidualny licznik energii.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

