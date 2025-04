Muszkatołowiec jest gatunkiem wyjątkowym wśród roślin przyprawowych, gdyż dostarcza jednocześnie dwóch przypraw gałki muszkatołowej i tak zwanego "kwiatu" muszkatołowego. Gałka to nasienie wydobyte z mięsistej, dwuklapowej torebki wielkości śliwki, natomiast kwiat muszkatołowy to "koronkowa" osnówka otaczająca nasienie. Obecnie gałka i kwiat muszkatołowy są bardzo popularnymi i cenionymi przyprawami w wielu narodowych kuchniach. Mają podobny smak i aromat, z tym że kwiat jest bardziej delikatny. Zapach jest wspaniały, odświeżający, korzenny. Smak gałki jest intensywny i słodkawy, zaś "kwiatu" muszkatołowego nieco bardziej gorzki.

Reklama

Gałkę muszkatołową stosuje się głównie do przyprawiania ciast. Jednakże dodana do mięsa (wołowina, cielęcina, jagnięcina, drób), czy produktów mlecznych doskonale zmienia smak potrawy. Stosuje się ją w postaci zmielonej lub tartej (dodajemy ją pod koniec gotowania, gdyż wysoka temperatura niszczy aromat). Gałka jest używana do aromatyzowania napojów takich jak: grzane piwo angielskie, poncz, wino zaprawione korzeniami czy posset (napój z gorącego mleka z winem i korzeniami). Znakomicie poprawia smak pierników i innych ciast, deserów owocowych. Zarówno gałka jak i "kwiat" muszkatołowy nadają się do poprawiania smaku gulaszy, zup (jarzynowa, fasolowa), flaków, ryb, kotletów mielonych, bigosów oraz do większości potraw z jaj i serów.

Reklama

Czy wiecie, że..

- gałka muszkatołowa wchodzi w skład curry;

- zarówno gałka, jak i kwiat, nazywane są "przyprawami kochanków", od wieków uważane są bowiem za afrodyzjaki;

- gałka działa bardzo podobnie do marihuany łączonej z amfetaminą. W dużych dawkach ma działanie halucynogenne, co zawdzięcza niewielkiej zawartości mirystycyny;

- gałka muszkatołowa znalazła zastosowanie również w medycynie, stosuje się ją dla łagodzenia zaburzeń oskrzelowych, bezsenności, reumatyzmu, wzdęć, w stanach nadpobudliwości.