Chyba każda z nas potrafiłaby jednym tchem wymienić co najmniej kilka kuchennych czynności, które uprzykrzają życie. Żmudne odrywanie szypułek od truskawek, wyjmowanie ości z ryb czy krojenie jajek (tak aby wyglądały elegancko i się nie rozsypały) to tylko niektóre z nich. Na szczęście istnieją gadżety, które mogą pomóc!

Gadżety kuchenne do przechowywania produktów

Niektóre z tych przedmiotów są w swojej pozornej prostocie naprawdę innowacyjne! Czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy z istnienia tego rodzaju gadżetów.

Przechowywanie produktów może stać się łatwiejsze - w naszym przeglądzie prezentujemy koszyk na bagietki, naczynie na oliwki, wieszak na kapsułki kawy oraz pojemnik na spaghetti. Nie zapominaj także o zatyczce do wina, dzięki której smak i aromat tego alkoholu zostanie całkowicie zachowany. Pochłaniacz zapachów do lodówki bywa naprawdę pomocny, zwłaszcza kiedy jednocześnie przechowujesz w niej i kiełbasę, i apetyczne ciasto z kremem.

Gadżety kuchenne do krojenia

Czasem krojenie zwykłym (nawet najostrzejszym) nożem bywa naprawdę żmudne, dlatego polecamy również specjalny nożyk do pizzy, szatkownicę i nożyczki do ziół, a także szatkownicę do jajek.

Bardzo pomocna w kuchni może okazać się specjalna pęseta do ości oraz szczypce do szypułkowania truskawek.

Inne przydatne gadżety kuchenne

Fani kawy nie mogą obejść się bez spieniacza do mleka, a miłośnicy grilla koniecznie powinni zaopatrzyć się w mini-grill piknikowy z torbą! Praktycznym gadżetem jest również suszarka do sałaty i ogrzewacz do pieczywa.

Oddzielacz do tłuszczu pomaga w prosty sposób pozbywać się nadmiaru tłuszczu z zup, sosów oraz bulionów. Jeśli zdarza ci się przypalić gotujące mleko, zaopatrz się w krążek do gotowania mleka. Kiedy zaczyna się gotować i "uciekać" z garnka, krążek zostaje wprawiony w ruch i hałasuje.

Przy robieniu przetworów może się przydać wkładka do sterylizacji słoików! Z kolei tablica do pisania kredą może urozmaicić wystrój kuchni - może zapiszesz na niej menu dnia?

