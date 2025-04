Przed laty formy do pieczenia nazywało się blaszkami lub blachami, ponieważ niemal wszystkie były produkowane z blachy ocynkowanej lub aluminowej. Są one w sprzedaży w dalszym ciągu, ale obecnie równie dużo jest silikonowych, ceramicznych i szklanych. Część form blaszanych jest pokryta powłoką nieprzywierającą. Nie wymagają one smarowania tłuszczem, ponieważ ciasto nie przywiera, a poza tym bardzo łatwo się je myje. Oto charakterystyka najbardziej popularnych form.

Jak wybrać najlepszą formę do ciasta?

Formy aluminiowe

Z tego surowca robi się głównie formy do babek, czasem też keksówki. Są lekkie i szybko się nagrzewają, więc ciasto piecze się równomiernie. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na grubość ścianek, bo wyroby zbyt cienkie łatwo się odkształcają. Przed użyciem trzeba je starannie nasmarować tłuszczem i wysypać tartą bułką.

Formy szklane

Choć wszystkie wykonuje się ze szkła żaroodpornego, to szkło szkłu nierówne. Najlepsze jest borokrzemowe (szukaj informacji na opakowaniu), które jest odporne na matowienie i na szok termiczny - gdy do gorącej wlejesz np. zimną wodę, nie pęknie. Formy z takiego szkła robi np. firma Termisil. Wymagają natłuszczania, długo się nagrzewają, więc ciasto piecze się nieco dłużej.

Formy z powłoką nieprzywierającą

Są wykonane z blachy, często pokrytej kolorową emalią. W środku jest teflon lub inne tworzywo o właściwościach nieprzywierających, np. greblon, rzadziej ceramika. Nie trzeba ich smarować tłuszczem, więc ciasta są nieco mniej kaloryczne. Łatwo się je myje, ale trzeba uważać, aby nie uszkodzić powłoki. Nie powinno się w nich kroić ciasta - lepiej od razu wyjąć je na deskę lub tacę.

Formy silikonowe



Te z dobrego, masywniejszego silikonu są bardzo trwałe i radzimy kupować tylko takie. Nie wymagają natłuszczania, przy wyjmowaniu ciasta ich ścianki można dowolnie odginać. To ułatwia wyjmowanie. Elastyczność silikonowych akcesoriów, takich jak formy do pieczenia, jest również zaletą przy przechowywaniu - dają się zginać i zwijać, dzięki czemu można je zmieścić nawet w zagraconej szafce. Ciasto piecze się w nich nieco szybciej niż w pozostałych, a więc są energooszczędne.

Formy ceramiczne

Wiele jest takich form do tart, ale są też do wielkanocnych bab i babeczek. Przed użyciem trzeba je posmarować tłuszczem (jeśli pieczemy tłuste ciasto kruche lub francuskie - wtedy nie musimy używać tłuszczu). Mogą stać na stole nawet podczas przyjęcia, bo są bardzo efektowne. Przewodzą ciepło podobnie jak szklane (należy w nich piec nieco dłużej niż w blaszanych i silikonowych). Mogą służyć też jako salaterki. To ważne, jeśli masz bardzo małą kuchnię i chcesz ograniczyć ilość naczyń.

Formy blaszane

Są wykonane z blachy ocynkowanej, aby nie rdzewiały. Jednak niektóre po pewnym czasie zaczynają rdzewieć. Aby temu zapobiec, warto po każdym umyciu i wysuszeniu posmarować je cienko olejem jadalnym. Wymagają natłuszczania przed użyciem lub podłożenia papieru do pieczenia. Upieczone ciasto warto wyjąć z takiej formy tego samego dnia, aby nie pachniało metalem. Niektóre mają wyjmowane dno lub nie mają jednej ścianki - to ułatwia wyjmowanie ciast i zsuwanie małych ciasteczek.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".