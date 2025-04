Fioletowe grzyby to nieczęsty widok w koszykach nawet bardzo doświadczonych grzybiarzy. Istnieją jednak gatunki, które możesz śmiało jeść. Wykorzystywane są one przede wszystkim do dekoracji potraw. Część fioletowych grzybów nie nadaje się do jedzenia, a niektóre są wręcz trujące. Zobacz, czy znasz te okazy.

Spis treści:

Fioletowe grzyby nie są często spotykane w lasach, a nawet jeśli, to prawdopodobnie w ogóle nie zwracasz na nie uwagi. Po prostu idziesz dalej w poszukiwaniu gatunków grzybów, takich jak borowiki, podgrzybki czy kanie. To leśne klasyki, które najczęściej lądują w koszyku grzybiarza. Tymczasem w lesie możesz znaleźć kilka ciekawych gatunków o atrakcyjnej dla oka barwie.

Najczęściej występujące fioletowe grzyby to:

lakówka ametystowa,

gąsówka fioletowa,

zasłonak fioletowy,

grzybówka fioletowa

Poszczególne gatunki różnią się od siebie wyglądem, wielkością oraz odcieniem fioletu - mogą być np. bardziej granatowe lub różowe. Niektóre z nich mogą nawet trafić do twojego koszyka. Pamiętaj, że jeśli jesteś początkującym grzybiarzem, lepiej nie ruszaj żadnych kolorowych okazów bez konsultacji z kimś bardziej doświadczonym. Możesz także skorzystać z aplikacji do rozpoznawania grzybów, pobranych na telefon.

Niektóre filetowe grzyby możesz śmiało zjeść i nie obawiać się o żołądkowe rewolucje czy poważne zatrucia. Jadalne grzyby o fioletowej barwie to przede wszystkim lakówka ametystowa oraz gąsówka. Zasłonak i grzybówka zaliczane są do gatunków niejadalnych lub słabo trujących.

