Wiemy, kto w tym roku zwyciężył w finale ósmej loterii Almette. Jak tym razem wygląda ekoDOM z kuchnią pod chmurką w Tatrach i kto go wygrał?

To finał już ósmej loterii Almette. Tradycyjnie do wygrania były nagrody pieniężne oraz nagroda główna – ekoDOM z kuchnią pod chmurką. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do pani Wandy z Piotrkowa Trybunalskiego, która 18 grudnia odebrała klucze z rąk Macieja Tomaszewskiego, prezesa firmy produkującej serki Almette oraz Harnasia, w którego wcielił się jeden z najpopularniejszych polskich influencerów – Jakob Kosel.

fot. Materiały prasowe

EkoDOM z kuchnią pod chmurką, z widokiem na Giewont to marzenie, które – jak się okazuje – można spełnić. Wystarczy grać w loterii Almette. W tym roku zarejestrowano ponad milion kodów. Zwycięzca mógł być tylko jeden.

W tej edycji laureatką została pani Wanda – emerytka z Piotrkowa Trybunalskiego. Jak sama mówi, konsekwentnie brała udział we wszystkich ośmiu edycjach loterii Almette.