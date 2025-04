Jak jeść figi?

Świeże figi należy dokładnie umyć i przepołowić. Na początku pozbywamy się kryształków cukru, które powstały na powierzchni owocu. Spryskujemy je wodą i podgrzewamy przez około 30 sekund w mikrofali. Tak przygotowane mogą być bazą przetworów i dżemów.

Reklama

Doskonale smakuje zarówno ze skórką, jak i sam miąższ. Przygotowując z nich przystawkę możemy zestawić je z serem, miodem lub szynka parmeńską. Całe figi doskonale sprawdzają się w dżemach – zarówno te suszone, jak i świeże.

Ciasto z figami

Oto składniki na ciasto z figami:

pół szklanki oliwy z oliwek lub oleju

pół szklanki mleka

2 jajka

szklanka mąki

pół szklanki cukru

pół łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

3-4 figi

starta skórka z cytryny

Jak zrobić ciasto z figami?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Formę wykładamy papierem do pieczenia lub smarujemy masłem i oprószamy mąką. Miksujemy oliwę z oliwek razem z mlekiem i jajkami na gładką i puszystą masę. W drugiej misce mieszamy suche składniki. W międzyczasie kroimy figi na mniejsze kawałeczki i dodajemy do masy. Mieszamy wszystko dokładnie do uzyskania jednolitej masy. Pieczemy przez 40 minut do suchego patyczka. Przed podaniem studzimy. Tak przygotowane doskonale smakuje oprószone cukrem pudrem.

Sałatka z figami

Oto składniki na sałatkę z figami:

5 świeżych lub suszonych fig

¼ szklanki startego parmezanu

garść orzechów pinii

łyżka miodu

łyżeczka octu balsamicznego

oliwa z oliwek

Jak zrobić sałatkę z figami?

Na początku kroimy figi w drobne kawałeczki. Następnie orzechy pinii rozkruszamy za pomocą moździerza. Kolejno mieszamy ocet balsamiczny, oliwę z oliwek oraz miód. Wszystko delikatnie łączymy. Tak przygotowana sałatka ciekawie komponuje się z dodatkiem mieszanki sałat.

Reklama

Sprawdź inne porady kulinarne