Ile osób, tyle preferencji smakowych. Jedni kochają mięso z jabłkami lub żurawiną, inni szaleją za pizzą hawajską, a z kolei inni nie mogą znieść połączenia wędlin i mięs ze słodkimi smakami. Jeszcze kilka lat temu połączenie chili i czekolady uchodziło za niezwykle kontrowersyjne i nowatorskie, dzisiaj nie dziwi już nikogo.

Niektóre zestawienia produktów do tej pory wydają się być co najmniej dziwne, bardziej kojarzą się z późniejszymi problemami z żołądkiem, niż ze smacznym posiłkiem. Specjalnie dla was nasza redakcja zdradza 11 najbardziej nietypowych połączeń smakowych, które... kochamy!

1. Popcorn + lody

Pamiętacie kultowy serial "Magda M"? Jego bohaterka miała swój niezawodny sposób na smutki - po ciężkim dniu jadła lody wymieszane z popcornem. To zestawienie może wydawać się karkołomne, ale smakuje całkiem nieźle - przetestowałyśmy!

2. Kiełbasa + ser biały

Jedna z naszych redaktorek przyznała się ostatnio, że UWIELBIA kanapki z białym serem i kiełbasą. Z początku brzmi to szokująco, ale pomyślcie same: niesłodzony biały ser świetnie pasuje do takiego duetu!

3. Frytki + śmietana

Kolejna z naszych redaktorek ma dużą słabość do frytek ze śmietaną. Nie mamy tutaj na myśli śmietanowego sosu, ale tradycyjną śmietanę 18%. Nie jest to może oczywiste połączenie, ale warto je przetestować!

4. Ser żółty + dżem

Kombinacja znana wielu osobom, u niektórych wywołująca obrzydzenie, a u innych euforię. Lubicie kanapki z dżemem i serem żółtym? Podczas redakcyjnej "burzy mózgów" to hasło wywołało dużą dyskusję - jedni takie śniadanie uwielbiają, a inni nim gardzą...

5. Ogórki kiszone + Nutella

Tym połączeniem zaskoczył nas jeden z kolegów. Ogórki kiszone z Nutellą to jeden z przysmaków jego żony (wcale nie ciężarnej!). Chleb posmarowany masłem z plasterkami ogórka i Nutellą na wierzchu - brzmi... dość ciekawie.

6. Rosół + chleb

Też znacie wyznawców teorii, że każdą zupę należy jeść z chlebem? Wszystko wygląda normalnie, dopóki tą zupą nie staje się tradycyjny, niedzielny rosół. Wydaje się dziwaczne, ale tak właściwie: czy swojski rosołek jest czymś diametralnie innym niż zwyczajna zupa?

7. Pizza z Nutellą

Pewna sieć pizzerii wprowadziła jakiś czas temu do swojej oferty dość oryginalną pozycję: pizzę dla dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to że ten specjał jest posmarowany grubą warstwą Nutelli. Skąd wniosek, że dzieciaki nie lubią tradycyjnej pizzy i trzeba je zachęcać czekoladową? Ten przysmak nie ma chyba zbyt wielu zwolenników.

8. Pomidory + cukier

Większość z nas nie wyobraża sobie zjedzenia pomidorów bez soli. Spróbujcie też przyprawić je... cukrem! Dziwaczne? Formalnie, te czerwone kule są przecież owocami. Cukier cudownie podkreśla ich smak!

9. Kapusta kiszona + ananas

Nie przecierajcie oczu ze zdumieniem. Połączenie kapusty kiszonej i ananasa jest wyśmienite! Zaskoczyła nas nim kiedyś jedna z redakcyjnych koleżanek, ale okazało się... absolutnie świetne. Najlepiej smakuje z karkówką. Jeśli chcecie zadziwić gości nietypowym obiadem, polecamy tę opcję!

10. Ogórki kiszone + cola

Tak naprawdę, to każda z nas ma swoje małe dziwactwa. Kolejna z redaktorek uwielbia ogórki kiszone, maczane w coli. Jeśli zazwyczaj zanurzacie ciastka w szklance z mlekiem, na pewno zrozumiecie ten nawyk. Połączenie smakowe może zadziwiać, ale podobno jest pyszne.

11. Placki ziemniaczane + chleb

Smaczne, ale odrobinę zaskakujące. Taka kanapka z plackiem ziemniaczanym jest z pewnością bardzo sycąca!

Czy znacie jakieś inne kombinacje smaków, które powszechnie uchodzą za dziwaczne?

