Dynia zielona to ciekawa odmiana dyni, która sama w sobie ma też kilka odmian. Choć to warzywo kojarzy się zwykle z intensywnie pomarańczowym kolorem i ozdobą na Halloween, występuje także w innych barwach, w tym np. białej i zielonej. Jak wygląda i smakuje zielona dynia? Co można z niej zrobić?

Reklama

Spis treści:

Dynia z zieloną skórką może wystąpić wśród wielu odmian dyni. Kolor skórki może być różny nawet w obrębie tej samej odmiany. Większość dyń ma intensywnie pomarańczowy miąższ, choć zdarzają się odmiany z kremowym lub żółtym środkiem.

Najczęściej jadalna dynia z zieloną skórką to:

dynia Muscat (lub Muscat de Provence),

dynia Acorn, inaczej dynia żołędziowa,

dynia Barbara Butternut,

dynia makaronowa.

Popularne są także zielone dynie ozdobne - są one zwykle mniejsze, niż te jadalne, bardziej twarde i posiadają ozdobne plamy na skórce. Zazwyczaj mają też ciekawe, nieregularne kształty. Te rodzaje dyni zwykle są niejadalne.

fot. Dynia zielona/Adobe Stock, nd700

Dynia żołędziowa występuje najczęściej w odcieniu żółtym lub zielonym. Charakteryzuje się twardą skórką i pomarańczowym miąższem. Ma lekko muszkatołowy, orzechowy smak i świetnie nadaje się do faszerowania. Jest nieco mniejsza od innych rodzajów dyni, ale ze względu na swoje walory smakowe wykorzystywana przez szefów kuchni na całym świecie.

Po upieczeniu można ją wykorzystać do przygotowania kremowej zupy z dyni lub aksamitnego purée. To pyszne bogactwo beta-karotenu.

fot. Zielona dynia żołędziowa/Adobe Stock, Brent Hofacker

Dynia prowansalska to aromatyczna, popularna odmiana dyni o zielonej skórce, zwana też dynią francuską. Ma intensywny kolor miąższu i lekko spłaszczony, żebrowy kształt. Skórka może przybierać barwę ciemnozieloną, różową albo piaskową. Łezkowate pestki są niewielkie, podobnie jak cała wnęka nasienna.

Dzięki temu dynia prowansalska zawiera mnóstwo miąższu i jest prawdziwym bogactwem witamin. To jedna z najpopularniejszych zielonych odmian z rodziny dyniowatych. Pochodzi z Ameryki Środkowej, gdzie została wyhodowana poprzez zmieszanie ze sobą kilku różnych odmian.

fot. Dynia Muscat/Adobe Stock, Anna

Dynia Butternut to odmiana dyni piżmowej. Ma charakterystyczny kształt gruszki i zieloną skórkę z jasnopomarańczowymi plamkami. Nadaje się do bardzo długiego przechowywania. Zazwyczaj ma niewielką wnękę nasienną, a zatem prawie w całości nadaje się do spożycia. Posiada także jadalną skórkę. Jej charakterystyczny, lekko orzechowy i słodkawy smak idealnie sprawdza się podczas duszenia czy przygotowywania przetworów. Będzie także świetnym składnikiem sałatek.

fot. Dynia Butternut/Adobe Stock, Angelique

Dynia makaronowa jest dość duża, podłużna i jasnozielona. Czasem zdarzają się egzemplarze ciemniejsze, z jasnymi plamkami wzdłuż żebrowania. Ma dość duże gniazdo nasienne, a także charakterystyczny miąższ, który po obróbce cieplnej zyskuje włóknistą strukturę, przypominającą makaron.

Z tego powodu często wykorzystywany jest do przygotowywania "bezmakaronowego" spaghetti czy do sałatek. To słodkawe warzywo nadaje się także do dekoracji jesiennych deserów. Aby przygotować dyniowy makaron, wystarczy przekroić dynię i upiec ją w skórce, a następnie "wydrapać" włókna widelcem.

fot. Dynia makaronowa zielona/Adobe Stock, Corri Seizinger

Reklama

Czytaj także:

Dynia to owoc czy warzywo

Przetwory z dyni

Komu szkodzi jedzenie dyni