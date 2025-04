Dynia to owoc czy warzywo? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Choć dynie znajdują się na dziale warzywnym w każdym sklepie, niektórzy biorą ją za owoc. A jak jest naprawdę?

Powszechnie uważa się, że dynia jest warzywem. Z punktu widzenia biologii jej miąższ jest traktowany jak owoc. Niektórzy są nawet zdania, że dynia jest odmianą jagody.

Choć botanicznie jest ona owocem, jej charakterystyka sprawia, że traktowana jest jako warzywo. Rośnie blisko gruntu i ma płożące pędy. Jej pestki występują w dużych ilościach i są wyraźnie oddzielone od miąższu.

To wszystko sprawia, że dynia, choć biologicznie uważana za owoc, postrzegana jest raczej jako warzywo i zaliczana do rodziny dyniowatych, w której znajdują się także kabaczki, ogórki, cukinie, a także arbuzy i melony.

fot. Dynia to owoc czy warzywo/Adobe Stock, Юлия Завалишина

Dynia jest delikatna w smaku i lekko słodka. Dzięki temu doskonale sprawdza się zarówno w potrawach wytrawnych, jak i słodkich. Jest tak charakterystyczna, że dostała nawet swoją własną kawę - pumpkin spice latte.

Możesz także dowolnie modyfikować smak dyni, dodając do niej słodkie, słone albo ostre przyprawy. Lubi towarzystwo papryczki chili, kardamonu, cynamonu, a także miodu, rozmarynu i gałki muszkatołowej.

Smak dyni to prawdziwy symbol jesieni. Możesz ją wykorzystać do przygotowania wielu aromatycznych potraw. Jest świetnym składnikiem kremowych zup oraz sałatek na ciepło. Możesz także wykorzystać je do przygotowania placków dyniowych na słodko i słono.

To także świetny składnik aksamitnych sosów do makaronu. Przygotujesz je na bazie mleka kokosowego lub śmietany. Pomysłów na potrawy z dyni jest wiele. Tak naprawdę nawet nie musisz wiedzieć, czy dynia to owoc, czy warzywo, aby móc przygotować pachnące, rozgrzewające dania dla całej rodziny.

fot. Dynia to owoc czy warzywo/Adobe Stock, Philip Steury

