Mając na uwadze, że przed nami kolejne święta w warunkach pandemii, która diametralnie ogranicza możliwość organizacji Wielkanocy w dużym, rodzinnym gronie zachęcamy do wprowadzenia zmian. Nasza propozycja to Wielkanoc w stylu „mniej znaczy więcej” - zamiast obficie zastawionego stołu i kilku dni spędzonych w kuchni proponujemy przygotowanie tylko kilku dań, których smak i wyszukanie zachwyci domowników. Jeśli brakuje ci pomysłu na drób, zdaj się na nasze wyjątkowe receptury, a zaoszczędzony w ten sposób czas możesz spędzić z bliskimi na wiosennym spacerze.

Kilka słów na temat symboliki

Pytanie co było pierwsze - jajko czy kura jest jednym z tych, które niezmiennie wywołuje dyskusję. Wielkanoc jest czasem zawieszenia odwiecznego sporu, ponieważ zarówno kurczak, jak i jajko są równie istotnymi symbolami tych świąt. Pierwszy jest ucieleśnieniem nowego istnienia, natomiast jajko to symbol nowego życia.

Podczas tegorocznych świąt proponujemy zamiast tradycyjnego kurczaka przyrządzenie innych gatunków drobiu. Kulinarne eksperymenty z perliczką, gęsiną, kaczką czy indykiem to możliwość poznania nowych smaków. Najważniejsze, ich przygotowanie wcale nie jest trudne!

Nie tylko symbolika - właściwości mięsa drobiowego

Mięso drobiowe to bogactwo witamin rozpuszczalnych w tłuszczach jak: A, E, D, K, oraz rozpuszczalnych w wodzie między innymi B1, B2 i B12. Znajdziemy w nim również przeciwutleniacze, koenzym q10 oraz cynk i magnez. Dodatkowo, drób cechuje się wysoką zawartością białka, a niskim poziomem tłuszczów nasyconych, dzięki czemu jest niskokaloryczny. Dla osób dbających o linię - tłuszcz znajduje się głównie pod skórą, co umożliwia jego łatwe oddzielenie. Niekwestionowaną zaletą drobiu jest wspomniana już wysoka zawartość białka - średnio w 100g mięsa znajdziemy go aż 23g, co stanowi ok. 35% dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka na ten składnik. Bez względu na sposób przyrządzenia, każde mięso drobiowe ulega szybkiej denaturacji – termicznemu utrwaleniu struktury białka. Dzięki temu drób zachowuje swoją wartość odżywczą i nie traci cennych substancji. Wszystkie witaminy i składniki odżywcze trafiają wprost do organizmu.

Jak kupować drób?

Niezwykle ważną cechą współczesnego rolnictwa jest transparentność procesu produkcji - dzięki niej jako konsument masz pełną wiedzę na temat produktu, zgodnie z europejską ideą „od pola do stołu”, której celem jest zachęcanie konsumentów do dokonywania zdrowych i zrównoważonych wyborów żywieniowych. Idea ta przeciwdziała również marnotrawieniu żywności, a także zachęca przetwórców żywności oraz sprzedawców detalicznych do produkcji i sprzedaży bardziej zróżnicowanej i zrównoważonej żywności. Pamiętaj, że najwyższą jakość gwarantuje mięso certyfikowane - podczas zakupów szukaj symbolu QAFP (Quality Assurance for Food Products). Wygodnym rozwiązaniem szczególnie dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją kulinarną przygodę jest już porcjowane, zapakowane mięso. Opakowanie chroni również mięso przed kontaktem z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak bakterie znajdujące się na skórze czy produktach znajdujących się wokół. Pamiętaj, że tak sprzedawane mięso powinno mieć etykietę, na której znajdziesz szereg praktycznych informacji - datę przydatności do spożycia oraz rekomendowany czas przechowywania po otwarciu, informacje na temat hodowli, skład i wartości odżywcze.

Kaczka na śniadaniu wielkanocnym

Mięso z kaczki jest smaczne oraz lekkostrawne. Nawet podczas pieczenia zachowuje wilgotność i kruchość. W naszej wersji proponujemy podać ją w towarzystwie pesto z rzeżuchy, która również tradycyjne gości na wielkanocnym stole. Rzeżucha symbolizuje wiosenną zieleń i odrodzenie się przyrody po zimie. Gwarantujemy, że zaserwowana w tej odsłonie kaczka skradnie serca twoich bliskich i na stałe wejdzie do świątecznego menu.

Świąteczny obiad w towarzystwie perliczki



Mięso perliczek jest chude i przez to niezwykle delikatne. Ma dwa razy mniej tłuszczu niż kurczak, jednocześnie cechuje się niezwykle wysoką zawartością białka, a także kolagenu, który ma dobroczynny wpływ na skórę, kości i stawy. Perliczka to mięso aromatyczne i soczyste. Traktuje się je jako szlachetny gatunek drobiu.. Idealnie sprawdzi się na świątecznym wykwintnym stole.

