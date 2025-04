Kiedy przygotowujesz obiad dla rodziny, starasz się by był smaczny i zdrowy. To dlatego zawsze wybierasz świeże warzywa, odpowiednie mięso, makarony, przyprawy i dodatki. Nie każda z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak ważny jest sposób pakownia kupowanego mięsa. To, czy wybierasz mięso "na wagę" czy opakowane w specjalną, hermetyczną folię, ma bardzo duży wpływ na smak przygotowanego przez ciebie obiadu. Aby twoje dania zawsze zachwycały wyśmienitym smakiem, poznaj 5 korzyści, jakie wynikają z kupowania paczkowanego drobiu.

Reklama

1. Świeżość produktu

Polacy najchętniej kupują mięso "spod lady" w małych, osiedlowych sklepikach albo na tradycyjnych bazarkach. Niewielu wie, że mięso paczkowane zachowuje dłuższą przydatność do spożycia niż to kupowane "na wagę". Mięso niefoliowane możemy przechowywać w lodówce maksymalnie przez 3 dni. Hermetycznie, szczelnie zapakowany drób ma mniejszy kontakt z tlenem, dzięki czemu jest dłużej świeży. Mięso paczkowane spokojnie wytrzyma w lodówce nawet do 10 dni.

2. Pewność pochodzenia

Od lat kupujesz mięso na bazarku osiedlowym? Pewnie bardzo dobrze znasz panią Krysię, Basię czy inną ekspedientkę z mięsnego. Pomimo to, nigdy nie będziesz miała stuprocentowej pewności, jaki drób właśnie ci sprzedano. Dlaczego? Zakupiony przez ciebie towar nie jest opatrzony żadną etykietą. Musisz więc zdać się na opinię sprzedawcy, który zawsze będzie chwalił to, co oferuje.



Żeby nie mieć wątpliwości, co do jakości zakupionego mięsa, wybierz to, które jest paczkowane. Na etykiecie znajdziesz dane na temat źródła pochodzenia danego produktu. Mięso opatrzone jest też informacją o gwarancji nadzoru weterynaryjnego oraz o miejscu pochodzenia. Dzięki temu masz pełną świadomość, że zakupiony przez ciebie drób jest zdrowy.

fot. serwis prasowy KRD

3. Bezpieczeństwo i higiena zakupionego towaru

Coraz modniejsze staje się czytanie etykiet zamieszczonych na towarze. Na pewno nie raz widziałaś, jak w hipermarkecie Polacy analizują zapiski na opakowaniu. Być może ty też tak robisz. Nikt nie chce kupować produktów z dużą ilością konserwantów, a znaczek "E" działa na nas, jak czerwona płachta na byka. Niewielu z nas przekonało się jednak do paczkowanego drobiu, pomimo iż etykieta na mięsie, pełni taką samą funkcję, jak ta na ryżu, jogurcie, dżemie czy majonezie.



Paczkowany drób to gwarancja bezpieczeństwa. Możesz być pewna, że jest hermetycznie zamknięty, a więc i świeży. W przeciwieństwie do mięsa z bazarku, drób paczkowany nie ma żadnego kontaktu z tlenem. Nie będzie też dotykany, krojony i przekładany przez każdego pracownika danego sklepiku.

4. Zgodność z regulacjami prawnymi

Polacy to tradycjonaliści. Jeśli twoja babcia i mama kupowały mięso w sklepiku osiedlowym, ty też tak robisz. Proces produkcji i sprzedaży mięsa uległ jednak wielu przeobrażeniom. Mięso pakowane przez producenta podlega procesom standaryzacji. Produkt, który trafia na sklepowe półki, jest wykonany zgodnie z restrykcyjnymi regulacjami prawnymi. Jest też pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarza. Stosowany obowiązkowo przez producentów system kontroli bezpieczeństwa żywności HACCP pozwala na prześledzenie warunków chowu – także kwestii związanych z dobrostanem zwierząt. Możesz więc w prosty sposób sprawdzić, czym drób był karmiony i jakie podawano mu leki, jeśli zaszła taka konieczność.

5. Łatwość przechowywania

Paczkowany drób jest wygodniejszy w przechowywaniu. Dzięki specjalnej jednorazowej tacce oraz hermetycznej folii z mięsa nie wycieka żaden płyn. Bez najmniejszego problemu możesz je wstawić do lodówki. Masz też pewność, że półka twojej chłodziarki nie pobrudzi się. A ty zaoszczędzisz czas podczas przygotowywania obiadu.

O pakowanym drobiu dowiesz się więcej na stronie Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej.

Reklama

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego