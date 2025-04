Drink z syropem miętowym, czyli popularne mojito, może być przygotowane na wiele sposobów. Jeśli nie chcesz samodzielnie wyciskać soku z listków mięty, możesz kupić gotowy syrop mojito, który da się połączyć z rumem lub wódką.

Składniki:

limonka,

60 ml rumu,

4 łyżeczki brązowego cukru,

garść listków mięty,

kruszony lód,

woda gazowana.

Sposób przygotowania:

Wybierz grube, wysokie szkło do przygotowania drinku. Wlej rum i wsadź garść mięty. Użyj tłuczka, aby ugnieść ją w szklance. Wlej rum i dodaj brązowy cukier. Ponownie użyj tłuczka dla lepszego połączenia składników. Dodaj limonkę, kruszony lód i wodę gazowaną. Podawaj schłodzony i udekoruj plastrami limonki. Jeżeli chcesz, aby drink wyglądał efektowniej, użyj obieraczki do warzyw i wykonaj wstążeczkę z obierków skórki z limonki.

Składniki:

pół limonki,

pół cytryny,

60 ml spirytusu lub 30 ml spirytusu wymieszanego z 30 ml wódki,

garść mięty,

5 łyżeczek cukru brązowego,

kruszony lód,

woda gazowana.

Sposób przygotowania:

Weź szklankę o grubym szkle. Za pomocą tłuczka ugnieć dokładnie miętę. Wyciśnij sok z limonki i cytryny. Wlej wódkę i spirytus. Wsyp brązowy cukier i wypełnij wszystko gazowaną wodą. Wsyp kruszony lód. Udekoruj dodatkowymi listkami mięty lub bazylii.

fot. Drink z syropem miętowym/Adobe Stock, Brent Hofacker

Składniki:

limonka,

woda gazowana,

40 ml syropu miętowego,

garść mięty,

kruszony lód,

50 ml białego rumu.

Sposób przygotowania:

Limonkę przekrój na ćwiartki. Z dwóch wyciśnij sok do szklanki. Za pomocą tłuczka utrzyj miętę. Wlej rum i wodę gazowaną. Wymieszaj z syropem miętowym i dodaj kruszony lód. Możesz zmniejszać lub zwiększać dowolnie ilość soku z limonek albo świeżych cytryn w zależności od upodobania.

Mojito wywodzi się z Kuby, a dokładniej powstał w Hawanie, w barze o nazwie „La Bodeguita del Medio”, którego właścicielem był Angelo Martinez i to on wykreował ten znany na całym świecie drink. Legenda głosi, że Angelo Martinez tak bardzo kochał swój zawód barmana, że wciąż tworzył i mieszał nowe kompozycje koktajli — mógł robić to przez długie godziny, nie czując zmęczenia. Dokładne pochodzenie nazwy tego drinka nie jest znane.

Niektórzy twierdzą, że pochodzi od kubańskiej potrawy o nazwie „al mojo”, składającej się z cytrusów i czosnku. Drudzy w nazwie dopatrują się związku z hiszpańskim przymiotnikiem „mojadito”, oznaczającym mokry, wilgotny, a jeszcze inni twierdzą nawet, że nazwa ma związek z terminem „voodoo Mojo” oznaczającym rzucenie na kogoś uroku.

W przypadku tego drinku możesz zaopatrzyć się w łatwo dostępny Bacardi z Puerto Rico - jest lżejszy i nie przyćmi smaku reszty napoju. Jamajski Appleton to destylat pochodzący z melasy – to idealny wybór jeżeli szukasz naturalnej słodyczy. Ostatni z bardziej znanych to Havana Club, który powstaje na bazie kubańskiego przepisu. Ma wyczuwalne nuty kokosa i wanilii.

fot. Drink z syropem mojito/Adobe Stock, Joshua Resnik

Wypróbuj tych kilka rad, a orzeźwiające mojito będzie zawsze hitem wśród twoich gości:

Biały rum – nie używaj ciemnej lub złotej odmiany ze względu na intensywność oraz kolor, którzy może zaburzyć wygląd drinku po wymieszaniu;

– nie używaj ciemnej lub złotej odmiany ze względu na intensywność oraz kolor, którzy może zaburzyć wygląd drinku po wymieszaniu; Liście mięty – nie rwij ich na mniejsze kawałki, gdyż w ten sposób uwalniasz z nich niechcianą goryczkę. Najlepiej włóż do szklanki o grubym szkle i utrzyj za pomocą drewnianego lub metalowego tłuczka. Olejki eteryczne w łatwiejszy sposób przedostaną się do napoju;

– nie rwij ich na mniejsze kawałki, gdyż w ten sposób uwalniasz z nich niechcianą goryczkę. Najlepiej włóż do szklanki o grubym szkle i utrzyj za pomocą drewnianego lub metalowego tłuczka. Olejki eteryczne w łatwiejszy sposób przedostaną się do napoju; Limonka – jeżeli zależy ci, aby drink był bardziej odświeżający, wyciśnij sok i wlej połączony z wodą gazowaną lub tonikiem. Używając ćwiartek ze skórką, upewnij się, że jest dokładnie wyszorowana – w przeciwnym wypadku może diametralnie zmienić smak;

– jeżeli zależy ci, aby drink był bardziej odświeżający, wyciśnij sok i wlej połączony z wodą gazowaną lub tonikiem. Używając ćwiartek ze skórką, upewnij się, że jest dokładnie wyszorowana – w przeciwnym wypadku może diametralnie zmienić smak; Gotowe mieszanki – idąc na łatwiznę, nie otrzymasz najlepszego smaku. Zamiast soku z limonki będziesz musiała zadowolić się kwaskiem cytrynowym i mieszanką cukru i syropu glukozowo-fruktozowego;

– idąc na łatwiznę, nie otrzymasz najlepszego smaku. Zamiast soku z limonki będziesz musiała zadowolić się kwaskiem cytrynowym i mieszanką cukru i syropu glukozowo-fruktozowego; Cukier – w przypadku brązowego lub kryształu musisz dokładnie rozpuścić go albo utrzeć za pomocą tłuczka do mojito. Wykorzystaj angielski simple syrup lub ten z agawy, aby uniknąć dodatkowego problemu;

– w przypadku brązowego lub kryształu musisz dokładnie rozpuścić go albo utrzeć za pomocą tłuczka do mojito. Wykorzystaj angielski lub ten z agawy, aby uniknąć dodatkowego problemu; Wymieszaj – wstrząsanie może wpłynąć na smak mięty oraz sprawić, ze nieestetycznie przyklei się do warstw lodu. Użyj długiej metalowej szpatułki i delikatnie przesuń wzdłuż ścianki szklanki.

fot. Drink z syropem mojito i wódką/Adobe Stock, Sea Wave

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.06.2019

