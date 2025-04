Domowy majonez w wielu domach jest prawdziwym must-have, jeśli chodzi o przygotowania do śniadania wielkanocnego. Choć ma też przeciwników, wiele osób uważa, że żaden sklepowy produkt nie zastąpi smaku prawdziwego majonezu. Możesz wykorzystać go do wielu potraw, nie tylko śniadaniowych. Zobacz, jak zrobić majonez, który zawsze się udaje.

Do przygotowania domowego majonezu wystarczą tylko 3 podstawowe składniki: żółtka, olej oraz musztarda. Pozostałe składniki są ciekawym dodatkiem, które poprawiają finalny smak majonezu.

Ważne są odpowiednie proporcje między nimi, ale także sposób miksowania całości. Pamiętaj, aby zawsze przed przygotowaniem majonezu dokładnie sparzyć jajko - polej je wrzątkiem albo zanurz na ok. 5 sekund w szklance z gorącą wodą.

Składniki:

2 żółtka,

250 ml oleju rzepakowego,

łyżeczka musztardy (dowolnej),

łyżka soku z cytryny,

sól i pieprz,

łyżeczka miodu (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Żółtka, musztardę, sok z cytryny oraz miód przełóż do wysokiego naczynia, którego średnica idealnie dopasuje się do średnicy blendera. Zalej olejem, a następnie wstaw do środka końcówkę blendera. Musi przez cały czas dotykać dna. Nie odrywając blendera od dna, miksuj całość pulsacyjnie, aż zacznie powstawać konsystencja majonezu. Miksuj jeszcze ok. minutę, a następnie zacznij delikatnie odrywać blender. Dzięki temu wytrącony olej, który jest na wierzchu, zassie się do środka. Blenduj jeszcze chwilę, delikatnie przesuwając blender w górę i w dół. Po chwili majonez będzie gotowy. Dopraw do smaku, przełóż do słoiczka i wstaw do lodówki. Wskazówka: zamiast soku z cytryny możesz też użyć octu jabłkowego lub winnego.

fot. Domowy majonez, który zawsze się udaje/Adobe Stock, volff

Czasem majonez nie wychodzi i może mieć to kilka przyczyn. Przede wszystkim zwróć uwagę na szerokość / średnicę naczynia, w którym go wyrabiasz. Powinna być ona jak najbardziej zbliżona do średnicy blendera. Najlepiej wykorzystać dedykowany do niego kielich.

Bardzo ważne jest też, aby przez większość czasu blender mocno przylegał do dna. Dzięki temu jest on w stanie dobrze się utrzeć. Nie blenduj też na bardzo wysokich obrotach i zdecydowanie nie korzystaj z funkcji "turbo". Podczas blendowania nie stosuj też trybu ciągłego, ale miksuj pulsacyjnie.

Czasem winna jest też temperatura składników - musi być ona jednakowa dla wszystkich. Oznacza to, że wszystkie składniki muszą być albo świeżo wyjęte z lodówki, albo ogrzane do temperatury pokojowej.

Majonez często warzy się właśnie dlatego, że używasz niewłaściwego naczynia lub niewłaściwych obrotów blendera albo że temperatura składników nie jest jednakowa. Jeśli się tak stanie, możesz jeszcze spróbować go uratować. Przelej go do odpowiedniego naczynia, dodaj łyżkę gorącej wody i ponownie zacznij blendować.

Jeśli to nie pomoże, przygotuj niewielką ilość nowego majonezu, a następnie dodawaj do niego małymi porcjami ten zwarzony, cały czas pulsacyjnie miksując. W ten sposób powinien z powrotem zmienić się w gładki, jednolity krem.

fot. Majonez, który zawsze się udaje/Adobe Stock, nadianb

Jeśli majonez ma idealną konsystencję, ale sam w sobie jest za rzadki, możesz cienkim strumieniem, w kilku partiach dodać do niego oleju i ponownie utrzeć blenderem. Pamiętaj jednak, że gotowy majonez po umieszczeniu w lodówce jeszcze trochę zgęstnieje.

Majonez, który nadal jest trochę za rzadki, śmiało możesz wykorzystać np. do babki majonezowej lub sałatki wielkanocnej. Jeśli jednak chcesz przygotować jajka faszerowane i udekorować je majonezem, lepiej sprawdzi się gęstsza wersja.

