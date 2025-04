Chrzan wielkanocny najbardziej wartościowy jest zaraz po utarciu. Smak i aromat łagodnieje po podgrzaniu lub przelaniu chrzanu wrzątkiem. Nie należy go jednak gotować, bo traci część witamin. Dodatkowo trzeba pamiętać, że ocet niszczy też zawartą witaminę C, lepiej więc zakwaszać chrzan sokiem z cytryny.

Mięsa wielkanocne nie smakowałyby tak samo bez tego dodatku. Poniżej przedstawiamy przepisy na pyszny domowy chrzan wielkanocny.

Spis treści:

Pyszny sos chrzanowy możesz wykorzystać do dekoracji jajek faszerowanych, dań mięsnych, zup czy sałatek. Świetnie sprawdzi się także do ryb. Możesz przygotować go w wersji na ciepło i zimno.

Składniki na sos chrzanowy na zimno:

1 średni korzeń chrzanu,

25 dag majonezu,

1/2 szklanki gęstej śmietany,

sól,

cukier,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Chrzan utrzyj, przelej gorącą wodą, połącz z majonezem i śmietaną. Przypraw domowy chrzan wedle uznania. Gotowy sos podawaj do zimnych mięs, galaret i jajek na twardo.

Składniki na sos chrzanowy na ciepło:

1 średni korzeń chrzanu,

1/2 szklanki wywaru warzywnego,

2 łyżki mąki,

2 łyżki masła,

1/2 szklanki śmietany,

1 żółtko,

sól,

cukier,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Z masła i mąki przygotuj jasną zasmażkę. Rozprowadź zimnym wywarem, a następnie dodaj starty chrzan. Zagotuj, połącz ze śmietaną wymieszaną z żółtkiem, dopraw do smaku.

fot. Chrzan wielkanocny: przepis na sos chrzanowy na ciepło i zimno/Adobe Stock, New Africa

Sałatka jajeczna z chrzanem to w wielu domach prawdziwy wielkanocny must-have. Idealnie smakuje do domowych wędlin i mięs wielkanocnych, a także jako pyszna przekąska na śniadanie czy kolację.

Składniki:

korzeń chrzanu (ok. 100 g),

2 jajka ugotowane na twardo,

1/2 szklanki śmietany,

sól,

pół łyżeczki cukru,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Chrzan zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Jajka ugotowane na twardo obierz i posiekaj, a następnie utrzyj ze śmietaną i połącz z chrzanem. Dopraw do smaku solą, cukrem i sokiem z cytryny. Wymieszaj. Udekoruj wedle uznania świeżymi ziołami, rzodkiewką czy pestkami słonecznika.

fot. Wielkanocny chrzan z jajkiem/Adobe Stock, Monika

Tradycyjna ćwikła z chrzanem to również popularny dodatek podczas świątecznego śniadania. Idealnie sprawdzi się także jako dodatek do dań obiadowych, w szczególności mięs, ziemniaków i kasz.

Składniki:

1 kg buraków ćwikłowych,

korzeń chrzanu,

kieliszek czerwonego wytrawnego wina,

pół szklanki soku z cytryny,

sól,

cukier.

Sposób przygotowania:

Buraki oczyść, wyszoruj, upiecz w piekarniku, przestudź, obierz. Pokrój na cienkie plasterki albo zetrzyj na grubych oczkach układaj warstwami w słoiku, przekładając utartym i sparzonym chrzanem, solą i cukrem. Zalej sokiem z cytryny wymieszanym z winem, przykryj, zostaw na 2-3 dni w chłodnym miejscu.

fot. Chrzan wielkanocny: przepis na ćwikłę z chrzanem/Adobe Stock, elizaveta66

Zupa chrzanowa to nieoczywisty pomysł na potrawę wielkanocną, a jednocześnie to pyszna i aromatyczna propozycja na świąteczny stół. Możesz przygotować ją w wersji wege i mięsnej.

Składniki:

korzeń chrzanu (ok. 200 g),

500 ml bulionu,

250 ml śmietany,

1 bułka bez skórki lub ugotowany ziemniak,

1 żółtko,

1 łyżeczka musztardy,

sól,

pieprz,

opcjonalnie: 200 g boczku wędzonego lub bekonu.

Sposób przygotowania:

Chrzan zetrzyj na grubych oczkach, zalej bulionem, gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut. Przetrzyj przez sito, dodaj śmietanę i startą bułkę lub utartego ziemniaka, gotuj kilka minut, aż zupa zgęstnieje. Zapraw żółtkiem roztartym z musztardą. Przypraw do smaku. Bekon lub boczek pokrój, przesmaż, dodaj do zupy.

fot. Chrzan wielkanocny: przepis na zupę chrzanową/Adobe Stock, foodandcook

Masło chrzanowe będzie świetnym dodatkiem do wielkanocnych jajek, wędlin i przekąsek, ale świetnie sprawdzi się także na co dzień - jako smarowidło do kanapek. Fani ostrych smaków na pewno chętnie będą po nie sięgać.

Składniki:

200 g masła,

2 łyżki wiórków świeżo startego chrzanu,

łyżeczka tartego chrzanu ze słoiczka,

sól,

biały pieprz,

sok z cytryny,

Sposób przygotowania:

Masło zmiksuj z chrzanem ze słoiczka na gładką, puszystą masę, przypraw do smaku solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Dodaj świeżo starty chrzan i wymieszaj. Włóż do miseczek, wyrównaj powierzchnię, Silnie schłodź domowy chrzan w lodówce, podawaj do pieczywa.

fot. Chrzan wielkanocny: przepis na masło chrzanowe/Adobe Stock, Catherine Murray

Wymyślono wiele receptur, żeby świątecznego łakomstwa nie przypłacić chorobą. Jednym z wypróbowanych leków jest chrzan. Według tradycji należało zjeść na czczo pokaźną porcję tego święconego specjału, chuchnąć 3 razy do komina i już można było jeść bezkarnie, dużo i tłusto.

Od dawna uważano, że chrzan dobrze wpływa na zdrowie. Dziś wiemy, że dzięki niemu łatwiej się trawi. Ma również właściwości bakterio-, wiruso- i pleśniobójcze. Korzenie i liście chrzanu zawierają dużo witaminy C, o wiele więcej niż cytryna. Są bogate w witaminy z grupy B, karoten, wapń, potas, fosfor. Właściwości chrzanu są bardzo różnorodne.

Praktyczne gospodynie wiedzą, że masło lub mięso obłożone liśćmi chrzanu zachowuje świeżość nawet w upały. Korzeń włożony do kiszonek utrwala ich jędrność.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.03.2006 na zlecenie Edipresse

