Domowe suszenie pomidorów jest opłacalne i nieskomplikowane. Do suszenia najlepsze są mięsiste pomidory odmiany, dojrzewające w pełnym słońcu, pachnące i aromatyczne.

Suszenie pomidorów – jakie pomidory do suszenia

Do suszenia nadają się mięsiste, ale nie wodniste pomidory. Najlepsze są odmiany San Marzano lub rzymskie, czyli podłużne, które są już dostępne w warzywniakach i na bazarach. Będą się nadawały inne mięsiste typy pomidorów, ale muszą być to dojrzewające na intensywnym letnim słońcu pomidory późne, a nie szklarniowe nowalijki. Niektórzy suszą nawet odmiany koktajlowe cherry.

Suszenie pomidorów na słońcu

Jak suszyć pomidory tradycyjną metodą na słońcu? W zależności od warunków pogodowych, takie suszenie pomidorów może potrwać ok. 5 dni. Należy pamiętać o zabieraniu pomidorów na noc do domu, trzeba chronić je przed deszczem, ptakami i robactwem.

Blaszkę z pomidorami trzeba zabezpieczyć przed owadami gazą, która nie może jednak dotykać miąższu, trzeba ją rozpiąć na specjalnie zmontowanym stelażu. Suszenie pomidorów na słońcu ma coraz mniej fanów - o wiele łatwiej suszyć pomidory w piekarniku.

Jak suszyć pomidory w piekarniku

Równie skuteczną i mniej czasochłonną metodą będzie suszenie pomidorów w piekarniku. Po suszeniu warzywa powinny być wciąż elastyczne, ale nie mokre, dlatego nie rozgrzewaj zbyt mocno piekarnika. Trzeba od czasu do czasu otworzyć piekarnik i dać ujście parze. Niektórzy suszą pomidory przy lekko uchylonych drzwiczkach.

Czas suszenia jednej blachy pomidorów w piekarniku zależy od temperatury i wilgotności samych pomidorów oraz od techniki. Teoria mówi, aby suszyć w temp. 60-70 stopni (przy opcji z termoobiegiem) lub 70-80 bez tej opcji. Wtedy suszenie zajmuje około 10 godzin.

Są tacy, którzy początkowo rozgrzewają piekarnik do 140-150 stopni i po 3-4 godzinach wyłączają go, zostawiając pomidory w stygnącym piekarniku na noc. Rano znów włączają piekarnik, gdy pomidorki tego wymagają.

Jak suszyć pomidory równomiernie? Podczas suszenia pomidorów w piekarniku trzeba sprawdzać co jakiś czas co się z nimi dzieje, ponieważ drobniejsze sztuki będą „dochodziły” szybciej, a większe wolniej. Pomidory już ususzone należy wyjąć i odłożyć do naczynia, niech poczekają na resztę.

Suszenie pomidorów – z pestkami czy bez?

Są dwie szkoły. Jedni po przekrojeniu pomidorów na pół pozbywają się gniazda, a innym pestki nie przeszkadzają. Włosi stosują do suszenia specjalne odmiany pomidorów z małą zawartością soku i pestek. Jeśli pomidory mają zbyt dużo soku wokół gniazda nasiennego, należy go usunąć.

Jak suszyć pomidory, by smakowały idealnie?

Pomidory można posypać odrobiną cukru, jeśli są kwaśne, posolić, popieprzyć, doprawić chili, czosnkiem, a także dowolną mieszanką zielonych ziół: bazylią, oregano, rozmarynem, tymiankiem lub szałwią, ale nie jest to konieczne.

Suszone pomidory nawet bez tych dodatków będą wspaniałą aromatyczną i zaskakującą smakiem przekąską, a także dodatkiem np. do spaghetti z pieczarkami i suszonymi pomidorami czy pizzy. Można je przyprawić dopiero w trakcie marynowania w oliwie.

Jak suszyć pomidory do słoika w zalewie

Suszenie pomidorów w celu umieszczenia ich w słoiku jest coraz bardziej popularne i naprawdę banalne. Dobra odmiana pomidorów odwdzięczy się aromatem i niepowtarzalnym smakiem.

Składniki:

9-10 rzymskich (podłużnych) pomidorów albo innych mięsistych, muszą być dojrzałe i jędrne,

1 łyżeczka suszonego oregano,

1 łyżeczka suszonej bazylii,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

½ łyżeczka cukru,

1 ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

Pomidory umyć i rozkroić na pół wzdłuż. Wyjąć pestki i sok, jeśli to konieczne. Rozgrzej piekarnik do temp. 60°-70°C z termoobiegiem. Pomidory do suszenia połóż na blaszce, posyp mieszanką ziół i wstaw do piekarnika. Jeśli pomidory nie suszą się równo, można odwrócić blachę. Na noc koniecznie należy wyłączyć piekarnik. Suszone pomidory będą gotowe po ok. 10 godzinach, ale wszystko zależy od wilgotności pomidorów. Po wyjęciu część można, a nawet należy bezzwłocznie użyć do ulubionej sałatki, makaronu. Do wyparzonych słoiczków wrzuć garść suszonych pomidorów i pokrojony w plasterki czosnek. Zalej oliwą z oliwek z co najmniej 1 cm zapasem (pomidorki wchłoną część zalewy). Postaw do góry dnem na czystej lnianej ściereczce. Po ostygnięciu wstaw suszone pomidory domowej roboty do lodówki.

Suszenie pomidorów – inne metody

Skuteczny w suszeniu pomidorów jest dehydrator (trwa to ok. 12 godzin). Suszenie pomidorów w suszarce elektrycznej wymaga pokrojenia warzyw w plastry.

Artykuł pierwotnie opublikowany 05.05.2009.

