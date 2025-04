Przetwory z ogórków to świetny dodatek do obiadu lub kanapek. Ich przygotowanie nie zajmuje więcej niż 30 minut. Najpopularniejsze są ogórki kiszone i małosolne, ale popularność zdobywają również ogórki w pikantnych zalewach - z dodatkiem zmielonego chili lub musztardy.

Reklama

Przetwory z ogórków można przechowywać nawet kilka lat. Do ich przygotowania należy wybierać ogórki jędrne, nie za duże, bez większych przebarwień.

Jeśli wekujesz ogórki w plasterkach, warto pokroić je na grubość około 1 centymetra, by zachowały kruchość po wyjęciu ze słoika. Pamiętaj również, by ogórki zawsze zalewać po sam czubek - nie powinny wystawać ponad jej powierzchnię.

W naszych przepisach przetwory przygotowujemy z 3 kilogramów ogórków - potrzebujesz do nich 4 litrowych słoików i około 2 litrów zalewy.

Przepis na ogórki z curry

Składniki:

3 kg ogórków gruntowych,

1,5 l wody,

300 ml octu spirytusowego,

200 g cukru,

2 łyżki soli do przetworów,

4 łyżki przyprawy curry,

1 łyżka papryki słodkiej,

2 cebule,

10 liści laurowych,

ziarna czarnego pieprzu,

ziarna ziela angielskiego.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania zalewy do ogórków z curry. Do garnka wlej wodę, ocet, cukier, sól, przyprawę curry oraz słodką paprykę. Wymieszaj i doprowadź do wrzenia. Gotuj przez 5 minut. Odstaw do przestudzenia. Do każdego słoika włóż pokrojoną w piórka cebulę, 2 liście laurowe, kilka ziarenek czarnego pieprzu oraz kilka ziarenek ziela angielskiego. Ogórki obierz i pokrój wzdłuż na plastry. Ułóż je ciasno w słoikach i zalej przestudzoną zalewą. Poddaj pasteryzacji. Ogórki z curry są gotowe do spożycia po około 7 dniach.

Przepis na ogórki konserwowe

Składniki:

3 kg ogórków,

1,5 l wody,

400 ml octu,

4 łyżki cukru,

2 łyżka soli do przetworów,

6 ząbków czosnku,

6 liści laurowych,

gałązki kopru,

kawałek chrzanu,

ziarnka pieprzu,

ziarnka ziela angielskiego.

Sposób przygotowania:

Ogórki umyj i ułóż w słoikach. Do każdego z nich dodaj ząbek czosnku, liść laurowy, plasterki chrzanu, gałązkę kopru, kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu. Wodę, razem z octem, solą i cukrem, zagotuj. Zalewę do ogórków konserwowych przelej do słoików i szczelnie zakręć. Pasteryzuj przez około 5 minut licząc od czasu zagotowania wody w garnku. Pamiętaj, by słoiki nie stykały się w garnku ze sobą.

fot. Adobe Stock

Przepis na ogórki w musztardzie

Składniki:

3 kilogramy ogórków,

1,5 l wody,

400 ml octu,

200 g cukru,

5 łyżek soli,

kilka ziarenek czarnego pieprzu,

5 liści laurowych,

10 łyżek musztardy sarepskiej.

Sposób przygotowania:

Do garnka wlej wodę, dodaj ocet, cukier, sól i zagotuj całość. Zdejmij garnek z gazu i dodaj musztardę. Pokrój ogórki na długie paski i poukładaj w słoikach. Do każdego z nich dodaj listek laurowy, kilka ziaren pieprzu i ziela angielskiego. Ostudź marynatę i zalej nią ogórki. Szczelnie zakręć słoiki i pasteryzuj około 15 minut. Słoiki ustaw do góry dnem na blacie i zostaw, by ostygły. Ogórki w musztardzie są gotowe do spożycia po 10-12 dniach.

fot. Adobe Stock

Przepis na ogórki z chili

Składniki:

3 kg ogórków,

1,5 l wody,

400 ml octu,

80 ml oleju,

200 g cukru,

6 łyżek soli,

1 główka czosnku,

6 łyżeczek mielonego chili (możesz też użyć płatków chili, jeśli chcesz żeby były bardziej pikantne).

Sposób przygotowania:

Ogórki umyj i pokrój w plasterki. Następnie zasyp je solą i odstaw na 4-5 godzin, aż puszczą sok. Odlej sok z ogórków i posyp je chili i pokrojonym w cienkie plasterki czosnkiem. Całość dokładnie wymieszaj. Ocet wymieszaj z cukrem i olejem. Mieszankę zagotuj. Ogórki ciasno poukładaj w słoikach. Zalej ogórki z chili ciepłą zalewą, szczelnie zakręć i poddaj pasteryzacji.

Przepis na ogórki kiszone

Składniki:

3 kg ogórków,

1 główka czosnku,

koper,

świeży chrzan,

2 l wody,

3 łyżki soli do przetworów.

Sposób przygotowania:

Ogórki umyj i ułóż ciasno w słoikach. Do każdego słoika dodaj 2 ząbki czosnku, kawałek chrzanu i gałązkę kopru. Zagotuj wodę z solą. Wlej gorącą zalewę do ogórków i szczelnie zakręć. Odstaw na kilka dni w ciepłe miejsce. Po tym czasie, przestaw w ciemne, chłodne miejsce. Ogórki kiszone będą gotowe do spożycia po około 2 tygodniach.

Jak pasteryzować przetwory z ogórków?

Dno dużego garnka wyłóż bawełnianą ścierką lub gazą i wstaw słoiki. Zalej je zimną wodą do 3/4 wysokości (nakrętki nie mogą być w wodzie). Gotuj przez około 10-15 minut (niektóre przetwory mogą wymagać krótszego czasu). Po tym czasie ustaw do góry i zostaw do całkowitego przestudzenia. Słoiki z przetworami z ogórków przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu.

Większość przetworów z ogórków jest gotowa do spożycia po około 7-10 dniach, ale możesz je przechowywać przez całą zimę.

Reklama

Więcej przepisów na ogórki: