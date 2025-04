Dojrzewanie papryki w domu jest możliwe. Jeśli twoja papryka nie dojrzewa przed pierwszymi przymrozkami, jeszcze możesz uratować sytuację. Wykorzystaj do tego domowe sposoby albo wspomóż się… naturalną chemią.

Reklama

Spis treści:

Dojrzewanie papryki w domu jest możliwe. Nawet zupełnie zielona papryka ma szansę dojrzeć w domu, jeśli zapewnisz jej odpowiednie warunki. Jeśli papryka nie zdąży się w pełni zaczerwienić przed pojawieniem się pierwszych przymrozków, możesz ją zerwać i przenieść do domu.

Odpowiednie traktowanie takiej na pół dojrzałej (lub nawet całkowicie niedojrzałej) papryki może sprawić, że warzywo w pełni dojrzeje i będzie idealne w smaku.

"

fot. Dojrzewanie papryki w domu/Adobe Stock, Tatonka

Przede wszystkim pamiętaj, aby dojrzałe papryki zrywać od razu, kiedy zobaczysz, że są w całości zaczerwienione. Dzięki temu roślina nie będzie marnować energii na ich odżywianie i będzie mogła skupić się na tych, które są jeszcze zielone.

Czasem nawet w chłodne dni zdarza się, że niedojrzałą paprykę wystarczy położyć na parapecie przy oknie. Szyba zawsze sprawia, że jest cieplej, dlatego, nawet kiedy słońce nie operuje zbyt mocno, możliwe jest jej dojrzewanie w takich warunkach.

Dodatkowo możesz umieścić paprykę w foliowym woreczku i nie zamykać go. Dzięki temu warzywo będzie miało jeszcze wyższą temperaturę. Papryka potrzebuje ok. 12-20 stopni, aby w pełni dojrzeć. W przypadku niższych temperatur trwa to ok. 3-4 tygodni, a w przypadku wyższych – ok. 2.

fot. Dojrzewanie papryki w domu/Adobe Stock, nadyarakoca

Słowo “etylen” w pierwszej chwili może brzmieć jak składnik jakiegoś chemicznego nawozu. Tymczasem jest to związek chemiczny o postaci gazu, wydzielany przez wiele owoców i warzyw. Jego głównym zadaniem jest właśnie przyspieszanie dojrzewania.

Wydzielają go nie tylko papryki, ale także inne warzywa psiankowate, np. pomidory. Etylen wydzielają także jabłka oraz banany. Jak wykorzystać etylen w przypadku niedojrzałych papryk? Wystarczy położyć zielone warzywa obok innych, dojrzałych już owoców i warzyw. Wydzielany etylen przeniknie do niedojrzałej papryki i sprawi, że nawet po zerwaniu uda się jej dojrzeć.

Reklama

Czytaj także:

Zasadź te kwiaty w ogrodzie warzywnym

Warzywa, które wyhodujesz z resztek

Uprawa pomidorów na balkonie