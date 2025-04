Uosobienie prostoty, symbol urodzaju i dobrobytu. Mak. Tradycyjny składnik wigilijnych potraw. Na białym obrusie wypisuje słowa życzeń. Zdrowia. Szczęścia. Wszelkiej pomyślności

Wigilia Bożego Narodzenia. Wyczekiwana z nadzieją i wzruszeniem. Jej nastrój tworzą niepowtarzalne obyczaje, dźwięki kolęd, zapach choinki i tradycyjnych potraw. Z ryb, bakalii, maku. Bez maku nie ma Wigilii: kutia, kluski z makiem, łamańce, makówki, makowce, torty i strudle makowe. Doskonałe połączenie tego, co w naszej kuchni najlepsze i najszlachetniejsze. Miody, bakalie, korzenne aromaty. Ciekawy smak maku łagodnie łączy się z daniami z ryby, chrzanu, buraczków, czyni potrawę równie oryginalną, co piękną. Maleńkie ziarenka stanową swoistą dekorację. Tworzą wyraziste wzory na białych talerzach. Podkreślają je mocne akcenty koloru: owocowe sosy, południowe owoce, zielone warzywa. Wigilia w słonecznej, radosnej tonacji.

SANDACZ W MAKU I PIERNIKOWYCH AROMATACH

- 150-200 g maku, wywar jarzynowy lub rybny do gotowania maku,

- 600 g filetów z sandacza, 250 ml śmietanki 36%,

- 50 g piernika,

- sól, pieprz biały,

- mielony anyż do smaku

Mak dobrze opłukać i ugotować w mocnym wywarze warzywnym lub rybnym. Doprawić solą i odrobiną zmielonego anyżu. Odcedzić, pozostawić do wystygnięcia. Filety obrać ze skóry i tę stronę oprószyć mąką. Drugą stronę obłożyć makiem. Filety delikatnie obsmażyć na maśle, następnie przełożyć do rozgrzanego piekarnika (temp. 180 st. C) i piec 8-10 min. Przygotować sos. Śmietanę wlać do wysokiego naczynia, gotować na wolnym ogniu, aż do uzyskania gęstej konsystencji. Doprawić solą i szczyptą białego pieprzu, dodać wysuszony i zmielony piernik. Sos wylać na ogrzany talerz, na sosie ułożyć filety.



STRUDEL MAKOWY Z MORELAMI

- 300 g suszonych moreli,

- syrop z cukru i wody (w proporcji 1:1),

- sok z cytryny,

- 200-250 g maku, mleko do gotowania maku,

- 150 g bakalii (siekane orzechy, figi, daktyle),

- zapach arakowy,

- ok. 200 g gotowego ciasta francuskiego,

- żółtko,

na kruche ciasto: 100 g masła, 50 g cukru pudru, 1-2 żółtka, 150-200 g mąki, skórka z cytryny

Morele przekroić na pół lub ćwiartki, sparzyć w syropie. Odcedzić, skropić sokiem z cytryny. Pozostawić do wystygnięcia. Mak dobrze wypłukać w zimnej wodzie, ugotować w mleku do miękkości. Dodać bakalie i kilka kropli zapachu arakowego. Odcedzić, trzykrotnie zmielić. Zagnieść kruche ciasto, schłodzić je w lodówce, uformować prostokąt i zapiec na złoty kolor, w temp. 180 st. C przez 10-15 min. Na ciasto nałożyć masę makową, pozostawiając ok. 1 cm od krawędzi; na maku ułożyć morele. Pozostawione brzegi posmarować białkiem. Ciasto francuskie rozwałkować, przykryć nim prostokąt ciasta kruchego, naciąć skośne pasy. Posmarować roztrzepanym żółtkiem i piec w piekarniku nagrzanym do temp. 200 st. C.



LEGUMINA Z MAKU I MIODU

- 100-150 ml jogurtu naturalnego,

- 100-120 g maku, syrop z cukru i wody (w proporcji 1:1),

- 50-100 g miodu,

- 4 g żelatyny w listkach, kieliszek rumu,

- 300 ml śmietanki 36%,

- kilka biszkoptów do wyłożenia dna foremek

Żelatynę namoczyć w zimnej wodzie. Mak dobrze wypłukać i ugotować w syropie, dodać kieliszek rumu, odcedzić, pozostawić do wystygnięcia. Śmietankę ubić na sztywną pianę. Żelatynę połączyć z jogurtem. Dodać mak, miód (do smaku), następnie wymieszać delikatnie z bitą śmietaną. Masę przełożyć do foremek lub tortownicy wyłożonej biszkoptami. Wstawić do lodówki na 2 godziny. Podawać z sosem waniliowym lub malinowym.



MUS Z PSTRĄGA W POSYPCE Z MAKU

- 300 g fileta ze pstrąga potokowego, wędzonego,

- 100 g masła,

- 100 ml śmietanki 36%,

- sól, kolendra, szczypta czosnku granulowanego,

- chrzan tarty (do złamania smaku),

- kilka kropli soku z cytryny,

- mak do dekoracji

Rybę dokładnie zmielić z masłem w malakserze, pod koniec dodać śmietanę. Bardzo krótko i energicznie wymieszać, uważając, aby masa się nie rozwarstwiła. Doprawić do smaku, dodać odrobinę tartego chrzanu. Mus przełożyć do foremek lub uformować kształt łyżką. Posypać makiem, skropić sokiem z cytryny. Podawać schłodzony z chipsami z buraczków lub ziemniaków.



ROLADA Z ŁOSOSIA I MAKU Z CHRZANEM

- 600-700 g łososia,

- 150-200 g gotowego chrzanu,

- 100 g maku,

- ok. 2 l wywaru rybnego lub jarzynowego (do gotowania maku oraz ryby),

- sól, kolendra, imbir w proszku

Mak ugotować w wywarze i odcisnąć. Łososia pokroić w cienkie plastry, lekko rozbić. Na folii spożywczej ułożyć równo obok siebie plastry ryby; posolić. Posmarować chrzanem, przykryć warstwą maku. Doprawić solą, kolendrą i imbirem w proszku. Uformować roladę i szczelnie zawinąć w folię spożywczą, a potem w aluminiową. Gotować w wywarze rybnym na małym ogniu ok. 15 min. Roladę pokroić w plastry. Podawać z sosem śmietanowym lub cytrynowym.







