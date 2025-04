Olej ryżowy dawno pojawił się na sklepowych półkach, ale wiele osób ciągle boi się go używać. Czas odczarować mity dotyczące tego tłuszczu - zobacz do czego stosować olej ryżowy i jakie są jego właściwości!

Reklama

Do czego stosować olej ryżowy?

Ten tłuszcz roślinny ma wysoką temperaturę dymienia (około 250 stopni), co sprawia, że idealnie nadaje się do smażenia na silnym ogniu. Podczas smażenia nie pryska! Ma neutralny smak, dzięki czemu przyrządzane z nim potrawy zachowują naturalny aromat.

Można go stosować również na zimno, np. jako dodatek do sałatek.

Jakie są właściwości oleju ryżowego?

Ten produkt ma kilka ciekawych cech, które warto poznać.

Jest trwały i nie jełczeje tak szybko, jak wiele innych olejów. Z powodzenia można go przechowywać nawet w temperaturze pokojowej!

Z powodzenia można go przechowywać nawet w temperaturze pokojowej! Jako jedyny zawiera gamma-oryzanol, niezwykle silny przeciwutleniacz, która ma też wyjątkową zdolność obniżania poziomu złego cholesterolu we krwi.

która ma też wyjątkową zdolność obniżania poziomu złego cholesterolu we krwi. Korzystnie wpływa na skórę i hamuje starzenie komórek.

Dostarcza dużych ilości witaminy E, która chroni nas przed nowotworami i wzmacnia cały organizm.

Na podstawie artykułu Roberta Grotkowskiego z "Pani domu"

Reklama

Zobacz inne porady kulinarne:

Jak uratować potrawę - 10 trików

Jak wybierać najlepsze warzywa i owoce - 10 porad

Kalendarium przetworów domowych - kiedy robić przetwory