Ciecierzyca w kuchni

Nazwa ,,groch włoski” jest nieco myląca – lekko pomarańczowe ziarna tej rośliny swoim kształtem nie przypominają ziaren grochu, smak także jest nieco inny od ,,klasycznych” roślin strączkowych; można określić go jako nieco słodkawy i delikatny z orzechową nutą. To dlatego cieciorka świetnie sprawdza się jako składnik wielu dań na ciepło i zimno, a także jako podstawa sałatek czy przekąsek.

Jest także składnikiem tak popularnej nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także na Starym Kontynencie pasty humus czy kotlecików zwanych falafel.

Ciecierzyca - właściwości zdrowotne

Poza bezdyskusyjnymi zaletami smakowymi, cieciorka posiada także niebagatelny wpływ na zdrowie i kondycję człowieka, ponieważ zawiera całe mnóstwo cennych składników odżywczych, mikroelementów oraz witamin, takich jak m.in. żelazo, magnez, witaminy z grupy B, cynk, potas czy fosfor. Ciecierzyca jest źródłem błonnika pokarmowego, aminokwasów, przypominających te, zawarte w białku zwierzęcym oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Dobroczynne właściwości posiadają zarówno ziarna, jak i liście ciecierzycy, z których przygotowuje się napary. Ugotowane ziarna ciecierzycy, jako, że posiadają bardzo dużą zawartość białka i węglowodanów, polecane są przez niektórych lekarzy jako naturalny środek, zwiększający płodność. Dodatkowo roślinie tej przypisuje się właściwości pobudzające, które czynią z niej klasyczny afrodyzjak!

"Ciecierzyca jest bogata w błonnik pokarmowy. Wysoka zawartość błonnika chroni przed nowotworami jelita grubego, wspomaga trawienie oraz obniża poziom glukozy we krwi, co jest szczególnie ważne dla osób chorych na cukrzycę" – mówi Ewa Janicka - Technolog Żywności z firmy Primavika. "Dodatkowo zawarty w cieciorce kwas linolowy i oleinowy wspomagają funkcjonowanie żołądka, trzustki i śledziony, a liczne makro-i mikroelementy korzystnie wpływają na stan skóry, włosów i paznokci oraz podnoszą odporność organizmu".

Podobnie jak większość warzyw strączkowych, także i cieciorkę należy moczyć przed przygotowaniem około 10 godzin w zimnej wodzie. Po tym czasie gotuje się ją 1 - 2 godziny, od czasu do czasu sprawdzając twardość ziaren.

Do gotowania można użyć także szybkowara, wtedy cieciorka będzie gotowa w ok. 30 minut i dodatkowo zachowa większą ilość witamin.

Smakuje doskonale z tradycyjnymi przyprawami jak pietruszka czy tymianek, ale równie dobrze komponuje się z nieco bardziej egzotycznymi dodatkami jak curry, kurkuma, cynamon czy gałka muszkatołowa. Na tych, którzy nie mają czasu lub możliwości, aby samodzielnie przygotować cieciorkę, w sklepach czekają gotowe dania, np. cieciorka w sosie pomidorowym, humus lub falafel. Można z nich korzystać pod warunkiem wcześniejszego przeczytania etykiety i upewnienia się, że w potrawie nie ma sztucznych dodatków, zbędnych cukrów i barwników.

