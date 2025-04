Gotowanie i pieczenie to świetne hobby, zwłaszcza jeśli można połączyć przyjemne z pożytecznym – pyszne potrawy nie muszą być przecież kaloryczne czy niezdrowe! Te przepisy to przykład, że ochota na coś słodkiego nie równa się zjedzeniu tysiąca pustych kalorii. Przetestowała je nasza redaktorka Zosia.

Ciasto z fasoli:

Składniki:

2 puszki czerwonej fasoli,

4 jajka,

2 banany,

3 łyżki kakao,

3/4 szklanki ksylitolu,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

3 łyżki oleju kokosowego.

Na polewę:

1 tabliczka gorzkiej czekolady,

1/4 szklanki mleka roślinnego,

2 łyżki kakao.

Sposób przygotowania:

Fasolę wypłucz pod bieżącą wodą. Do fasoli dodaj banany, jajka, kakao, olej, ksylitol i proszek do pieczenia. Całość zmiksuj. Masę rozprowadź po blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku przez 50-60 minut w temperaturze 180 stopni. Po wystudzeniu wstaw ciasto do lodówki na około 1 godzinę, aby stężało. Przygotuj polewę, rozpuść czekoladę w mleku roślinnym. Dodaj do niej kakao. Polej ciasto. Wstaw do lodówki gotowe ciasto na kilka godzin.

Dietetyczny koktajl warzywny z gruszką

Składniki:

ogórek,

2 liście sałaty,

2–3 łodygi selera naciowego,

dojrzała gruszka lub jabłko,

woda mineralna do rozrzedzenia.

Sposób przygotowania:

Ogórka umyj i pokrój w kostkę.

Sałatę opłucz, osusz, porwij na kawałki. Łodygi selera umyj, pokrój na kawałki.

Gruszkę umyj, pokrój w kostkę, usuń gniazdko nasienne.

Przygotowane składniki zmiksuj ze 150–200 ml wody.

