Warzywa i owoce to skarbnica witamin, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Można je jednak wykorzystać inaczej, przygotowując z nich fantazyjne dekoracje. Takie inspiracje cieszą oko, a potem można je z przyjemnością zjeść!

Reklama

Warzywne lub owocowe elementy dekoracyjne mogą stanowić ozdobę przyjęcia - na pewno spodobają się gościom. To także interesujący pomysł na kolację we dwoje, aby pokazać ile serca i wysiłku włożyłaś w przygotowanie potrawy.

Dekoracje z warzyw i owoców mogą również stanowić zachętę dla małego niejadka - które dziecko nie skusi się na zjedzenie żabki wykonanej z jabłka lub uroczej z myszki z uszami z rzodkiewki? To także doskonałe uzupełnienie komunijnego menu!

Dekoracje z warzyw i owoców - inspiracje

Do wykonania tego rodzaju dekoracji potrzeba właściwie tylko odrobinę wyobraźni i zdolności manualnych. Nie musisz mieć specjalistycznych przyrządów, wystarczy ostry nożyk. Najprostsze ozdoby mogą wykonać nawet dzieci - oczywiście, pod ścisłą kontrolą dorosłych i specjalnym nożem.

Reklama

Sprawdź inne porady kulinarne:

Kulinarne triki - 25 porad

Zapomniane warzywa i owoce - 10 mało znanych warzyw i owoców

Odmiany sałat - 7 najpopularniejszych

Sprawdź 15 pomysłów na dekoracje z warzyw i owoców!