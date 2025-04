Uczymy się z Danonkami

Od 1 sierpnia do wszystkich opakowań Danonków dołączane są kolorowe magnesy w kształcie literek. Cała kolekcja magnesów składa się z trzydziestu dwóch literek alfabetu. Zostały na nich umieszczone nazwy i obrazki owoców, tak aby dziecko kojarzyło z daną literką określony owoc, np. na literce A widnieje napis Arbuz wraz z jego rysunkiem, na literce B – Banan, itp. Na literkach, które nie mają swoich owocowych odpowiedników, takich jak ą, ę, ó, znalazły się obrazki innych owoców. Przy czym ilustracje są bez podpisów, aby nie wprowadzać dzieci w błąd.

Z takiego kolorowego alfabetu dzieci ułożą całe wyrazy, jak również z łatwością odrysują poszczególne literki. Dodatkowo dzieci nauczą się nazw owoców, a także kolorów. Taka edukacja sprawi przyjemność zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Danonki z Niespodzianką

Od 1 września w sprzedaży pojawią się Danonki z Niespodzianką. Będą to pojedyncze kubeczki serka (pojemność 90g) o smaku truskawkowym, do których zostaną dołączone figurki Danonka. Do zebrania jest dziesięć kolorowych figurek, które w sumie stworzą kolekcję „Przygody Danonka”.

Figurki będą przedstawiać Danonka w różnych postaciach: jako pilota, nurka, Danonka pływającego w pontonie, piosenkarza, kierowcę rajdowego, spadochroniarza, kucharza, piłkarza, Danonka jeżdżącego na rolkach oraz Danonka śpiącego w łóżeczku po dniu pełnym przygód. Do wszystkich figurek dołączone są krótkie wierszyki przedstawiające przygody Danonka, których dzieci mogą uczyć się jednocześnie ćwicząc pamięć.

Zabawa kolorowymi figurkami sprawi przyjemność, dzieciom i rodzicom.

Serek Danonki jest polecany jako element codziennej diety, ponieważ zawiera wapń i witaminę D, składniki potrzebne do budowy mocnych kości.

W ramach zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia warto włączyć do posiłków przynajmniej jeden kubeczek Danonków dziennie.

Sugerowane ceny:

Danonki serek truskawkowy 4x50g – 2,99 zł

Danonki z Niespodzianką serek truskawkowy 90g – 2,99 zł