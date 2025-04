Serek Danio to smaczna przekąska, którą możesz zabrać ze sobą do szkoły i do pracy. Zjedz coś pysznego, pożywnego i smacznego, by mieć chęć do działania.

Dlaczego mamy ochotę na podjadanie?

Powszechnie wiadomo, że podjadanie miedzy posiłkami jest wrogiem idealnej sylwetki. Tymczasem nasz organizm potrzebuje (zwłaszcza w pracy i szkole) dodatkowych kalorii, aby efektywnie działać.

Eksperci zwracają uwagę, jak ważne jest jedzenie 5 posiłków w ciągu dnia. Praca i ciągły pośpiech nie zawsze nam to umożliwiają - dlatego wiele osób je za rzadko i za mało pełnych posiłków w ciągu dnia. A nasz organizm potrzebuje więcej - i dlatego wiele osób sięga po przekąski między głównymi posiłkami - dodaje Ewa Gayny z firmy Danone.

Szybka przekąska miedzy posiłkami

Nasze codzienne obowiązki sprawiają, że żyjemy w ciągłym pośpiechu. Warto w takim razie wrzucić do torebki coś, co można szybko zjeść. Ważny jest również smak - każda z nas lubi pozwolić sobie czasem na pyszną chwilkę zapomnienia. Niestety często decydujemy się wówczas na tuczące chrupki, batony i słodkie bułeczki. Tymczasem podnoszą one poziom cukru we krwi co sprawia, że prawie natychmiast po ich zjedzeniu dalej jesteśmy głodne i mamy ochotę na kolejny kaloryczny "smakołyk". Dlatego zamiast batoników, które na pewno nie wpłyną na wyrzeźbienie talii osy, warto zjeść coś pożywnego, a jednocześnie smacznego, co sprawnie zaspokoi mały głód.

Wiele kobiet ma problemy z podjadaniem kalorycznych przekąsek miedzy głównymi posiłkami. Oto wypowiedzi niektórych z nich:

Wiecie, że są takie sytuacje jak spotkanie z przyjaciółką czy wieczorny film z mężem. Także w czasie pracy często odzywa się mały głód i mam ochotę na coś pysznego i szybkiego. Najczęściej sięgam wtedy po wafelki i batoniki, a później dopada mnie poczucie winy z powodu dodatkowych kilogramów na wadze.

Zawsze kiedy sięgam po tuczące przekąski myślę, że następnym razem postaram się bardziej. Chciałabym znaleźć coś co można zjeść szybko, ale jednocześnie coś co nie tuczy i jest zdrowe.

Dlaczego Danio jest dobrą przekąską?

Jak widać kobiety mają wiele wątpliwości na temat tego, jaką przekąskę wybrać, by była ona jednocześnie zdrowa i pożywna. Idealnym rozwiązaniem jest serek firmy Danone. Zawiera białko, które wspiera budowę mięśni i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Do produkcji jednego serka Danio (140 gram) potrzeba jednej szklanki mleka.

Danio to doskonałe rozwiązanie dla tych którzy szukają pożywnych, łatwo dostępnych a zarazem pysznych przekąsek - dodaje Ewa Gayny.

Dlatego Ty też codziennie rano wrzuć do torebki serek Danio, który jest idealną przekąską - możesz go zjeść nawet w czasie bardzo krótkiej przerwy w pracy.

