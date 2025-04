3 z 6

Imbir

Imbir

Imbirowe kruche ciasteczka

Oto składniki na imbirowe kruche ciasteczka:

· łyżeczka suszonego imbiru

· pół łyżeczki startego świeżego imbiru

· łyżeczka soku z cytryny

· łyżeczka miodu

· ½ szklanki cukru

· 2,5 szklanki mąki

· kostka masła

· łyżeczka proszku do pieczenia

Jak zrobić imbirowe kruche ciasteczka?

Mąkę przesiewamy i wsypujemy do miski. Wkrawamy kostkę zimnego masła. Doprawiamy miodem, sokiem z cytryny, cukrem suszonym i świeżym imbirem. Na koniec wsypujemy proszek do pieczenia. Wszystkie składniki ugniatamy i wyrabiamy przez około 2-3 minuty. Przekładamy do lodówki na 30 minut do schłodzenia. Po tym czasie rozwałkowujemy płat ciasta i wykrawamy ciastka. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez około 15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowane ciasta doskonale smakują w towarzystwie gorącego kakao lub kawy.

Polecamy!

Zobacz, w jakich proporcjach stosować imbir w daniach! Sprawdź, jakie właściwości lecznicze ma korzeń imbiru!