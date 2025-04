Znowu kanapki, jajecznica albo jogurt? To straszna nuda! Zimą, gdy czujesz się senna i bardziej zmęczona, powinnaś pomyśleć o zdrowych, pełnowartościowych posiłkach, które dodadzą ci energii i przy okazji wprawią w pozytywny nastrój.

Specjalnie dla ciebie wybrałyśmy najciekawsze przepisy na zimę. Zainspiruj się nimi!

Śniadanie - warzywna frittata

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Zimą zadbaj, by było sycące i ciepłe. My uwielbiamy warzywną frittatę, która nie tylko pysznie smakuje, ale i pozytywnie nastraja na cały, mroźny dzień.

SKŁADNIKI:

10 jaj

60 ml mleka

1 cukinia

20 g suszonych pomidorów

25 g bazylii

60 g prosciutto

50 g parmezanu

Sól

1 łyżeczka oliwy z oliwek

1 łyżeczka octu

20 g rukoli

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni Roztrzep jajka i mleko w dużej misce Dodaj cukinię, 15 gramów pomidorów, bazylię, prosciutto, parmezan i przyprawy do miski i zamieszaj do połączenia Wyłóż blachę do pieczenia papierem pergaminowym i wlej mieszaninę na tacę Piecz przez około 40 minut w multifunkcyjnym piekarniku Beko Na koniec posyp frittate rukolą z oliwą W małej misce roztrzep oliwę i ocet Dodaj rukolę i pozostałe 5 g suszonych pomidorów, mieszaj do połączenia Pozostaw na ostygnięcie na kilka minut

Obawiasz się, że frittata nie wyjdzie lub się przypali? Pomyśl o odpowiednim piekarniku. Efekt? Piekąc frittatę możesz równocześnie przygotować ciastka.

Obiad - dyniowo-pomarańczowa zupa z kurkumą

Nic nie rozgrzewa tak dobrze, jak zupa. Zimą pamiętaj o energetycznych smakach. Zobacz, jak szybko przygotować pyszną zupę dyniową z kurkumą.

SKŁADNIKI:

1 cebula

15 g oliwy z oliwek

400 g marchwi

600 g dyni

1 świeży korzeń kurkumy

5 g sproszkowanej kurkumy

Sok z dwóch pomarańczy

sól

pieprz

woda

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Obierz dynię, marchew, cebulę i świeżą kurkumę Lekko podsmaż cebulę na patelni. Dodaje marchew, dynię i kurkumę Dodaj wodę i gotuj przez 10 minut Dodaj sok pomarańczowy Wymieszaj zupę blenderem Beko Dopraw przed podaniem

Wskazówka: Pamiętaj o odpowiednim zblendowaniu dyni i marchewki. Unikniesz dzięki temu nieestetycznych grudek.

Obiad - pieczony kurczak z warzywami korzennymi

Ten przepis przypadnie go gustu wszystkim, którzy kochają pyszne jedzenie, ale przy okazji nie chcą spędzać w kuchni kilku godzin. Zobacz, jakie to proste!

SKŁADNIKI:

30 g oliwy z oliwek

Sól

4 rozgniecione ząbki czosnku

1 cebula

1 pęczek marchwi (obrany i pokrojony)

1 por, opłukany i pokrojony w duże kostki

700-800 g poćwiartowanych ziemniaków

4 udka z kurczaka

Świeży tymianek

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Rozgrzej piekarnik Beko do 200 stopni

Na blasze wymieszaj oliwę z oliwek, sól, rozgnieciony czosnek i cebulę

Pokrój ziemniaki w kostki i umieść na tacy

Dodaj marchew, por, świeży tymianek i wymieszaj

Na wierzchu umieść udka z kurczaka

Piecz przez 45 minut bez przykrycia, w 190 stopniach

Wskazówka: Przed podaniem sprawdź, czy mięso oraz warzywa są odpowiednio miękkie. Wykorzystaj do tego wykałaczkę.

Z piekarnikiem nie musisz martwić się o czyszczenie sprzętu, bo piekarnik zrobi to sam. Wystarczy włączyć 120 minutowy program czyszczenia pyrolitycznego, który spala uporczywe plamy na popiół, w temperaturze 500°C. Wystarczy, że resztki usuniesz za pomocą ściereczki, bez konieczności stosowania jakichkolwiek detergentów.

Podwieczorek - zdrowa pizza

Kochasz pizzę, ale jadasz ją tylko "od święta", bo boisz się, że utyjesz? Poznaj nasz przepis na pełnowartościową pizzę, która może być idealną przekąską w ciągu dnia.

SKŁADNIKI:

Składniki na ciasto:

200 ml wody

18 g drożdży

330 g mąki

17 ml oliwy z oliwek

7 g soli

Inne składniki:

250 g sos pomidorowy z oregano

150 g starty ser o niskiej zawartości tłuszczu

250 g naturalne pomidory w puszkach

Oregano

Opcjonalne dodatki:

plasterki cukinii

czerwona cebula pokrojona w piórka

pomidorki cherry

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Wlej wodę do miski, wsyp drożdże i pozostaw do rozpuszczenia się na około 5 minut

Wsyp mąkę do maszyny do gotowania BekoChef

Dodaj oliwę i sól. Mieszaj do momentu połączenia się składników.

Dodaj wodę i drożdże do drugiego preparatu, aż ciasto będzie gotowe. Posmaruj dużą miskę oliwą z oliwek. Umieść ciasto w środku i skrop odrobiną oliwy.

Przykryj folią i odłóż na bok, do podwojenia ciasta (około 1 godzina)

Posyp mąką powierzchnię, na której będziesz wałkować

Zagnieć ciasto tworząc kulki. Pozostaw je na 10 minut

Rozgrzej piekarnik do 210 stopni

Rozciągnij ciasto do pożądanego kształtu

Połącz pomidory z oregano, aby uzyskać sos. Rozsmaruj sos na cieście do pizzy.

Dodaj starty ser i dodatki

Piecz w piekarniku przez 15-20 minut

Jeśli chcesz, by pizza miała chrupiący spód to pomyśl o odpowiednim piekarniku. Temperatura 310° i specjalny kamień, który absorbuje wilgoć z ciasta pozwolą osiągnąć doskonałe efekty w 5 minut.

Kolacja - pełnowartościowe dyniowe smoothie z masłem orzechowym, brzoskwiniami, bananami i przyprawami korzennymi

Dietetyczna kolacja? Pomyśl o pożywnym smoothie, który doda ci energii i genialnie smakuje. Zimą nie zapomnij o przyprawach korzennych.

SKŁADNIKI:

4-5 łyżek puree z dyni

1 banan

1 łyżka masła orzechowego

1,5 brzoskwini

1,5 szklanki mleka

2 szczypty przyprawy korzennej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Przełóż wszystkie składniki do blendera Beko i rozdrobnij je Przelej całość do szklanki Posyp smoothie przyprawą korzenną

