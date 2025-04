Rosół z makaronem

Rosół to baza wielu aromatycznych zup. Przygotowany na mięsie z kurczaka, kawałkach wołowiny oraz nóżek kurczaka to smaczny wywar. Najlepiej jest gotować zupę przez 3-5 godzin, aby uzyskać esencjonalny rosół. Podajemy z makaronem przyrządzonym ręcznie lub gotowy w formie nitek.

Krokiety z mięsem

Krokiety to smaczne naleśniki wypełnione warzywnym lub mięsnym farszem. Doskonale sprawdzi się do tego mięso porosołowe lub podroby. Mielimy je i doprawiamy odpowiednio solą, pieprzem oraz ulubionymi przyprawami. Na koniec naleśnik obtaczamy bułką tartą z roztrzepanym jajkiem i podsmażamy na złoty kolor. Możemy podać je dodatkowo z barszczem czerwonym lub zupą grzybową.

Roladki schabowe

Roladki mięsne z kawałka schabu to ciekawy pomysł na danie komunijne. Możemy je nadziać farszem z suszonych pomidorów, ricotty i szpinaku. Ważne jest, aby dobrze rozklepać mięso oraz zamarynować w zalewie i przyprawach, aby było soczyste i aromatyczne. Wykałaczki doskonale nadają się do przytrzymania dania w całości.

Pieczeń z sosem

Pieczeń może być podawana zarówno jako danie główne, jak i domowa wędlina na zimno do kanapek. Istotne jest, aby dobrać odpowiedni sposób obróbki cieplnej, by mięso było soczyste i nie wyschło. Najlepiej zamarynować je w przyprawach, oliwie oraz miodzie i pozostawić pod przykryciem na 24 godziny. Następnie piec przez godzinę pod folią aluminiową. Warto wypróbować schab w ziołach, pieczeń wołową lub golonkę indyczą.

Młoda kapusta z mięsem

Bigos lub młoda kapusta z dodatkami to odpowiedni dodatek do głównego dania, jak i samodzielna potrawa. Duża ilość świeżego koperku, kawałki mięsa oraz główka kapusty białej - to 3 kluczowe składniki, z których przyrządzimy fantastycznie danie. Możemy wypróbować różnych wariacji - kapusty włoskiej, białej lub czerwonej. Dla podkreślenia smaku warto dołączyć passatę lub koncentrat pomidorowy.

Kaczka faszerowana

Szlachetny drób nadziewany mięsem, kaszą lub owocami to wykwintne danie podawane od święta. Kaczka najlepiej komponuje się z jabłkami, pomarańczami lub żurawiną. Karmelizowane piersi z kaczki znakomicie pasują do kaszy gryczanej lub pęczaku. Jest to najchudsza część mięsa z kaczki, dlatego warto wziąć to pod uwagę serwując kawałki osobom na diecie.

Kurczak pieczony

Tradycyjnie podawany w całości może być nadziewany lub z glazurą miodową. Jeżeli chcemy, aby był soczysty wewnątrz i chrupiący z wierzchu, należy wstępnie go podsmażyć (oczywiście w przypadku kawałków) oraz włożyć w rękaw do pieczenia. Podlany winem lub piwem zyska na smaku, a alkohol wyparuje z mięsa całkowicie.

