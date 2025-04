Jesień otwiera czas posiłków rozgrzewających i sycących. Zupy, potrawki i ciepłe desery powracają na nasze stoły przyjemnie rozleniwiając nasze popołudnia. Skuszeni słodkim lenistwem serwujemy kilka prostych przepisów z jesiennej dyni i nie tylko...

Trudno wyobrazić sobie jesień bez ciepłych kolorów! Łagodny pomarańcz, czerwień i złoto powinny zagościć również na naszych stołach. Dlatego warto pamiętać o dyni, żurawinie i pieczonych jabłkach. Zobacz, co ciekawego (a nade wszytko smacznego!) można wyczarować z tych kilku składników!

Sycąca zupa dyniowa

Dosyć kremów i chłodników! Czas na zupy z prawdziwego zdarzenia! Nasycone smakowitymi warzywami, a wersji dla prawdziwych łakomczuchów - z dodatkiem mięsa. Przypomnijmy siebie, jak smakuje poczciwa babcina zupa, która syci już po pierwszym talerzu...

Do przyrządzenia potrzebujemy :

Dynię

Trzy marchewki

Jedną dużą cebulę

Trzy ziemniaki

Pieruszkę

Seler

Por

Mleczko kokosowe

Mięso na rosół

Rada: Składniki powinny być pokrojone w kostkę, dzięki temu warzywa szybko staną się miękkie, co skróci czas gotowania zupy.

Sposób przyrządzenia:

Na początek dokładnie myjemy porcję mięsa i zalewamy ją zimną wodą. Stawiamy na mały ogień i dorzucamy trzy ziarna zioła angielskiego oraz dwa (całe) ząbki czosnku. W miarę gotowania pozbywamy się tzw. szumowin - najlepiej łyżką cedzakową. Dodajemy pokrojony w prążki por i przykrywamy. Gdy mięso będzie ugotowane, oddzielamy je od kości i ponownie wrzucamy do wywaru.

W czasie gotowania wywaru dodajemy rozgrzewamy patelnię i dodajemy na nią odrobinę oliwy. Podsmażamy cebulę oraz ziemniaczki i marchew, doprawiając je solą i pieprzem.

Następnie dodajemy pokrojoną pietruszkę oraz seler, smażymy chwilkę i dodajemy do zupy. Gotujemy na małym ogniu pod uchyloną pokrywką.

W tym czasie na patelnie wykładamy pokrojoną dynię, podsmażamy ją delikatnie i solimy. Zalewamy mleczkiem kokosowym, doprawiamy curry oraz słodką papryką i gotujemy kilka minut.

Na koniec dodajemy dynię i mleczko kokosowe do zupy, delikatnie mieszamy i gotujemy około minuty. W razie potrzeby doprawiamy sola i pieprzem.

Gorącą zupę wykładamy an talerze, dekorując ją dodatkowo starym serem. My wybraliśmy mozzarellę.

Rada: Jeśli nie masz czasu na przygotowanie mięsnego wywaru lub nie tolerujesz mięsa, zdecyduj się na kostkę rosołową. Aby jeszcze bardziej nasycić się potrawą, spróbuj zupy z chrupiącymi grzankami.

Dyniowe curry

Błyskawiczne w przygotowaniu i smaczne! Kokosowe mleczko i orientalne przyprawy do doskonałe uzupełnienie dla dyni. Połączmy je z smakowym ryżem i... dobrym bollywoodzkim filmem.

Do przyrządzenia potrzebujemy:

Piersi kurczaka

Czerwoną paprykę

Farsz dyni

Mleczko kokosowe

Rada: Mięso uprzednio dopraw ostrzejszymi przyprawami lub sosem typu chilli.

Sposób przyrządzenia:

Na początek rozgrzewamy patelnię, dodajemy odrobinę oliwy i smażymy kawałki kurczaka. Gdy mięso będzie gotowe, przekładamy je do miseczki i podsmażamy paprykę.

Następnie dodajemy farsz z dyni, doprawiamy przyprawą curry, słodka i ostra papryką oraz imbirem. Zalewamy mleczkiem kokosowym i gotujemy do miękkości.

Gdy całość będzie już odpowiednio miękka, dodajmy kruczka, doprawiamy solą i gotujemy około dwie minuty. Sos podajemy z ryżem lub kuskusem.

Rada: Danie doskonale pasuje ze smakowym ryżem. Aby go przygotować, gotujemy go według instrukcji na opakowaniu, odsączamy, podsmażamy na pletni z odrobiną masła i ulubionych przypraw, a na koniec dodajemy trochę świeżych ziół. Aby go ładnie wyłożyć na też użyj filiżanki - napełnioną odwracasz na talerz i delikatnie podnosisz. Gotowe!

Smakowite grzanki

Doskonałe na drugie śniadanie lub kolację, spełnią się również jako smakowita przekąska dla znajomych, wypróbuj przepis na smakowite grzanki z dynią.

Do przyrządzenia potrzebujem :

Biały twaróg

Ser gorgonzola

Dynia pokrojona w kostkę

Śmietana

Ulubione pieczywo

Rada: Warto zaopatrzyć się w świeże zioła oraz rukolę, która doskonale komponuje się z wyrazistym smakiem sera gorgonzola.

Sposób przygotowania:

Na rozgrzanej patelni przygotowujemy grzanki. Na osobnej podsmażamy dynię pokrojoną w kostkę oraz doprawiamy solą.

Następnie do miseczki wkładamy twaróg, ser typy gorgonzola (lub łagodniejszy ser pleśniowy typu camembert), dwie łyżki śmietany oraz świeże zioła. Całość mieszamy i doprawiamy pieprzem.

Na koniec grzanki smarujemy przyrządzonym serkiem, wykładamy podsmażona dynię oraz dekorujemy rukolą.

Dla zaostrzenia smaku możesz posypać grzanki kolorowym pieprzem.

Rada: Sery pleśniowe nabierają swojego właściwego smaku, gdy są w temperaturze pokojowej - wtedy tez najlepiej nadają się na wymyślne przekąski oraz kanapki.

Pieczone jabłka

...najlepiej z żurawiną i lodami! Ten rozkoszny i efektowny deser możesz z łatwością wykonać w domu i miło zaskoczyć rodzinę lub znajomych.

Potrzebne składniki:

Jabłka

Konfitura wisniowa, lub żurawinowa

Suszona żurawina

Lody waniliowe

Rada: Jabłka doskonale smakują z żurawiną, wiśniami lub rodzynkami skropionymi cytryną i miodem.

Na początek starannie myjemy owoce i odkrajamy ich górę. Łyżką drążymy środek robiąc miejsce na farsz. Do środka nakładamy łyżeczkę konfitury oraz suszona żurawinę.

Skórkę delikatnie nacinamy - dzięki temu jabłka zachowają ładny kształt, a całość zakrywamy pozostałą częścią owocu.

Jabłka pieczemy około 15 do 25 minut (w zależności od ich wielkości) w temperaturze 180-200 stopni. Gotowe wykładamy na talerze, dekorujemy żurawiną, lodami oraz syropem.

Rada: Pieczone jabłka są również zdrową słodkością, na którą warto sobie pozwolić. Dla bardziej wymagających podniebień polecamy je z czekoladową polewą na lodach oraz farszem z nutką cynamonu i wanilii.

SMACZNEGO!

